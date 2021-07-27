А вы знали, что в Крыму можно приобрести земельный участок на льготных условиях

На реализацию такой возможности осталось полгода.

Заместитель председателя Совета министров РК Анна Анюхина напомнила крымчанам о возможности приобрести земельные участки, находящиеся в собственности Республики, на льготных условиях. Вице-премьер подчеркнула, что данные преференции в Крыму предоставляются до 31 декабря 2021 года.

В случае, если у гражданина или юридического лица есть на руках документы украинского образца, подтверждающие право аренды земельного участка, которое все еще не переоформлено в соответствии с российским законодательством, то для таких арендаторов существует мера стимулирования, позволяющая приобрести такой земельный участок в собственность, — прокомментировала Анна Анюхина.

Вице-премьер разъяснила, что за 20% кадастровой стоимости земельного участка собственник зданий и сооружений, расположенных на запрашиваемом участке, при соблюдении условий, предусмотренных подпунктом 2 пункта 2.13 Постановления Совета министров Республики Крым от 28 декабря 2019 года №821, может приобрести такой участок в собственность.

Цена в 15% кадастровой стоимости может быть назначена за земельный участок сельскохозяйственного назначения при условии соблюдения покупателем норм федерального и республиканского законодательства.

Кроме того, как рассказала куратор имущественной и земельной сферы региона, в отношении земельного участка, предназначенного для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства, на котором расположен жилой дом, собственнику дома, при условии соответствия вида разрешенного использования земельного участка требованиям градостроительного регламента правил землепользования и застройки соответствующего муниципального образования, может быть установлена цена в размере 5% кадастровой стоимости рассматриваемого участка.

Анна Анюхина отдельно отметила, что в отношении муниципальных земель предоставление данных льготных условий является рекомендованным, но не обязательным.

Каждый муниципалитет самостоятельно определяет необходимость установления в отношении земельных участков, находящихся в его собственности, льготных условий их приобретения, — уточнила она.

Ознакомиться с текстом Постановления, условиями предоставления льготных условий можно по ссылке .