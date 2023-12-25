Абдоминопластика: результат и процедура

Из-за нежелательного избыточного количества кожи после значительного похудения или беременности, появляется желание улучшить контуры, устранить растяжки или иметь плоский, подтянутый живот. Прежде чем решиться на такую операцию, рекомендуется проконсультироваться с квалифицированным пластическим хирургом. Он сможет оценить вашу ситуацию, ответить на вопросы, а также рассмотреть все возможные риски.
Хирургическое вмешательство, направленное на коррекцию контуров тела — абдоминопластика. В процедуру входит удаление или подтяжка кожи на животе, укрепление мышц брюшной стенки. В итоге, фигура станет более подтянутой, эстетически привлекательной.
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Как проводится?
Процедура обычно выполняется под общей анестезией, занимает от 2 до 4 ч.
В ходе процедуры хирург делает горизонтальный надрез внизу живота, чтобы получить доступ к жировым отложениям, слою мышц. После излишняя кожа удаляется или подтягивается, а мышцы укрепляются. В конце операции, хирург аккуратно стягивает кожу на место, чтобы создать желаемый контур, накладывает швы.
Каковы результаты абдоминопластики?
После процедуры вы можете ожидать впечатляющего эффекта. Ваш живот станет более плоским и подтянутым. Избыточная кожа будет удалена, а брюшные мышцы укреплены.
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Удаление избытков кожи на животе полезно для людей, столкнувшихся с ее ослаблением/обвисанием после значительного похудения, беременности или с растяжками.
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Подтянутая кожа — залог более плоской и упругой поверхности живота.
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Данный метод формирует контуры тела, удаляя жировые отложения.
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Во время абдоминопластики врачи также могут проводить пластику брюшной стенки, например, путем укрепления мышц пресса. Это улучшает осанку, укрепляет мышцы живота.
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Многие пациенты отмечают подтянутую талию и выраженные мышцы пресса после операции.
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Процедура способна устранить диастаз – расхождение прямых мышц живота, которое часто возникает у женщин после беременности.
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Улучшение внешнего вида живота может повысить уверенность, самооценку.
Послеоперационный уход и восстановление
После процедуры соблюдайте все рекомендации лечащего врача, ограничить физическую активность. А также носить компрессионную одежду, она будет поддерживать форму тела и ускорит процесса заживления. Время восстановления зависит от индивидуальных особенностей пациента, обычно занимает до нескольких недель
Общие рекомендации
- В первые дни избегайте длительного сидения или стояния. Кратковременно сидеть в удобном положении можно будет через несколько дней после процедуры.
- Вертикальное положение тела после операции возможно через несколько дней, но это зависит от индивидуальных особенностей. Постепенно увеличивайте время, чтобы дать телу время адаптироваться.
- Прогулки после абдоминопластики помогают восстановлению, снижению риска тромбоза. Однако, вначале вы можете чувствовать некоторую нестабильность и ограничение движений. Поэтому лучше начинать с коротких прогулок, постепенно увеличивая дистанцию и интенсивность.
- Не забывайте одевать рекомендованную компрессионную одежду для поддержки живота и уменьшения отеков.
Эффект от абдоминопластики долгосрочный и сохраняется на протяжении многих лет, при условии поддержания здорового образа жизни.
Информацию о других пластических процедурах, их описании и характеристиках вы можете посмотреть на сайте https://drazimova.ru/services/kombinirovannye-operatsii/vosstanovlenie-posle-pokhudeniya/.
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