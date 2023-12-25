Абдоминопластика: результат и процедура

Из-за нежелательного избыточного количества кожи после значительного похудения или беременности, появляется желание улучшить контуры, устранить растяжки или иметь плоский, подтянутый живот. Прежде чем решиться на такую операцию, рекомендуется проконсультироваться с квалифицированным пластическим хирургом. Он сможет оценить вашу ситуацию, ответить на вопросы, а также рассмотреть все возможные риски.

Хирургическое вмешательство, направленное на коррекцию контуров тела — абдоминопластика. В процедуру входит удаление или подтяжка кожи на животе, укрепление мышц брюшной стенки. В итоге, фигура станет более подтянутой, эстетически привлекательной.

Как проводится?

Процедура обычно выполняется под общей анестезией, занимает от 2 до 4 ч.

В ходе процедуры хирург делает горизонтальный надрез внизу живота, чтобы получить доступ к жировым отложениям, слою мышц. После излишняя кожа удаляется или подтягивается, а мышцы укрепляются. В конце операции, хирург аккуратно стягивает кожу на место, чтобы создать желаемый контур, накладывает швы.

Каковы результаты абдоминопластики?

После процедуры вы можете ожидать впечатляющего эффекта. Ваш живот станет более плоским и подтянутым. Избыточная кожа будет удалена, а брюшные мышцы укреплены.

Удаление избытков кожи на животе полезно для людей, столкнувшихся с ее ослаблением/обвисанием после значительного похудения, беременности или с растяжками. Подтянутая кожа — залог более плоской и упругой поверхности живота. Данный метод формирует контуры тела, удаляя жировые отложения. Во время абдоминопластики врачи также могут проводить пластику брюшной стенки, например, путем укрепления мышц пресса. Это улучшает осанку, укрепляет мышцы живота. Многие пациенты отмечают подтянутую талию и выраженные мышцы пресса после операции. Процедура способна устранить диастаз – расхождение прямых мышц живота, которое часто возникает у женщин после беременности. Улучшение внешнего вида живота может повысить уверенность, самооценку.

Послеоперационный уход и восстановление

После процедуры соблюдайте все рекомендации лечащего врача, ограничить физическую активность. А также носить компрессионную одежду, она будет поддерживать форму тела и ускорит процесса заживления. Время восстановления зависит от индивидуальных особенностей пациента, обычно занимает до нескольких недель

Общие рекомендации

В первые дни избегайте длительного сидения или стояния. Кратковременно сидеть в удобном положении можно будет через несколько дней после процедуры. Вертикальное положение тела после операции возможно через несколько дней, но это зависит от индивидуальных особенностей. Постепенно увеличивайте время, чтобы дать телу время адаптироваться. Прогулки после абдоминопластики помогают восстановлению, снижению риска тромбоза. Однако, вначале вы можете чувствовать некоторую нестабильность и ограничение движений. Поэтому лучше начинать с коротких прогулок, постепенно увеличивая дистанцию и интенсивность. Не забывайте одевать рекомендованную компрессионную одежду для поддержки живота и уменьшения отеков.

Эффект от абдоминопластики долгосрочный и сохраняется на протяжении многих лет, при условии поддержания здорового образа жизни.

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