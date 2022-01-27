Абрикос — польза и лечебные свойства. Народные рецепты

Абрикос – это название не только самого дерева, относящегося к роду сливовых, но и плодов, которые оно дает. Откуда абрикос родом установить со 100% точностью не удалось. На то, чтобы называться его родиной претендуют одновременно и Тянь-Шань, и Армения. На данный момент времени дерево с успехом произрастает в странах, где для этого имеются подходящие для него климатические условия. Абрикос предпочитает умеренный теплый климат.

Продолжительность жизни дерева велика и может достигать 100 лет. Корни свои оно пускает глубоко, хотя само не достигает больших размеров. Абрикосу не страшны морозы, он в состоянии переносить температуру до -30 °C.

Съедобным является одноименный плод абрикоса, который имеет желтую или оранжевую мякоть, расположенную вокруг косточки. Бочок у абрикоса может быть розового цвета. Абрикос можно есть как в свежем виде, так и после сушки. Человек использует в пищу косточку плода, которую предварительно необходимо подготовить. Из нее же добывают молочко и масло.

Состав и калорийность абрикоса

Оранжевый цвет абрикоса обусловлен содержанием в нем бета-каротина. Считается, что чемпион по содержанию этого полезного провитамина – это морковь, однако в плодах абрикосовых деревьев его не меньше.

Кроме того, абрикосы содержат в себе следующие компоненты:

Инулин;

Сахара и пектин от общего состава плода занимают более чем 10%;

Кислоты: яблочная, лимонная, винная;

Дубильные вещества;

Крахмал;

Фосфор, железо, кальций, магний;

Калий (в плодах абрикоса его больше чем в сушеных яблоках в 3 раза и больше чем в изюме в 2 раза);

Йод (армянские сорта абрикоса);

Витамины группы В (В1, В2, В9), аскорбиновая кислота и витамин РР.

Калорийность абрикосов низкая, на 100 г приходится всего 44 ккал. Тем не менее, плоды следует с осторожностью употреблять людям с сахарным диабетом, так как сахаров в них довольно много. А вот армянские сорта абрикоса за счет большого содержания йода можно использовать как профилактическое средство при болезнях щитовидной железы. За счет высокого содержания клетчатки (0,8 г на 100 г мякоти) абрикос способен оказывать положительное влияние на функционирование кишечника.

В своем химическом составе данный плод содержит большое количество полезных витаминов, органических кислот, микро- и макроэлементов, а также клетчатку, пектин, золу, ниацин, фолиевую кислоту, сахара, крахмал и соли калия. В ядрах в наличие есть горький амигдалин.

Польза плодов абрикоса

Польза абрикоса достаточно многообразна, среди полезных свойств можно выделить:

Стимуляция работы желудочно-кишечного тракта;

Стимуляция функции кроветворения, что необходимо людям, страдающим от анемии;

Повышение выносливости и стрессоустойчивости организма;

Муколитический эффект, который особенно заметен при заболеваниях органов дыхания, сопровождающихся сухим кашлем;

Помощь при запорах;

Помощь при заболевания сердечно-сосудистой системы;

Нормализация температуры тела;

Нормализация функционирования печени, желудка, желчного пузыря, почек;

Утоление жажды;

Нормализация кислотной среды желудка;

Помощь организму в очищении от токсинов;

Оказание антиоксидантного эффекта (с этой целью достаточно съедать не более 7 свежих или 10 сушеных плодов);

Улучшение памяти и функционирования головного мозга в целом.

О полезных свойствах абрикоса известно с давних времен. Древние китайские и арабские целители, среди который знаменитый врачеватель Ибн Сина, утверждали, что плоды особенно полезны для женщин. Они способствуют избавлению от лишних килограммов, укрепляют волосы и ногти, придают красоту и сияние коже. Кроме того, древние знахари готовили из абрикосов отвары и притирки, которые применяли для избавления от зловонного пота, болей в животе, а также для лечения болезней органов дыхания.

Плоды обладают приятным вкусом и ароматом, способствуют быстро приходящему насыщению. Но это не означает, что только сладкие абрикосы имеют столь внушительный список полезных свойств. Ими обладают даже дикие плоды с кислинкой и горечью.

Помощь организму в выведении токсинов и ядов способен оказать отвар на основе листьев абрикоса (как культурных, так и диких деревьев). Его употребляют натощак, перед первым приемом пищи в объеме 200 мл. Полезен такой напиток будет людям, трудящимся на вредных производствах: в типографиях, на текстильных фабриках, везде, где приходится сталкиваться с ядовитыми химическими компонентами.

Абрикос — народные рецепты

1 Для улучшения работы центральной нервной системы, от неврозов, стресса, при истощении рекомендуется принимать средство из сушеных плодов абрикосового дерева. Для этого 100 г сырья перемолоть блендером, добавить 2 столовые ложки меда и вымешать до получения однородной массы. Употреблять смесь по 1 чайной ложке 4 раза в день.

2 При ларингите, трахеите, мастопатии нужно расколоть 20 г косточек абрикоса, достать ядра, почистить и просушить, после чего перемолоть их в порошок. Рекомендуется съедать по 1 чайной ложки этого средства, запивая небольшим количеством теплого молока.

3 При воспалительных процессах поможет отвар из кураги. Для его приготовления 100 г сухих абрикос надо залить водой так, чтобы полностью покрыть плоды и томить на слабом огне 20 минут. После этого отвар должен настояться около 5 часов. Перед употреблением разводить 2 чайные ложки средства в 250 мл горячей воды и пить 3 раза в день.

4 Чтобы избавиться от кашля, необходимо перемолоть 20 г семян и залить их 200 мл кипящей воды. Настаивается раствор 5 часов, после чего процеживается. Пить нужно 2 чайные ложки 4 раза в день.

5 В качестве мочегонного средства при язвах и отечностях рекомендуется свежевыжатый сок абрикоса. Пить его надо по 75 г 7 раз в день между едой. В этом случае также поможет 50 г мелко порезанной кураги, которую следует залить 500 мл кипятка. Полученная смесь должна простоять ночь в теплоте, после чего ее можно пить по 2 столовые ложки 4 раза в день.

6 Употребление данного фрукта стимулирует процессы кровообразования, улучшает работу сердечной мышцы, восстанавливает работу кишечника. Для профилактики анемии рекомендуется съедать 3-4 абрикоса в день или пить по стакану сока 2 раза в сутки.

Польза коры абрикоса

Польза коры абрикоса не столь разнообразна, как положительные эффекты от приема внутрь плодов этого дерева, но их значимость ничуть не меньше. Ученые определили, что в ее составе имеются вещества, благотворно влияющие на функционирование сердца и ЦНС. Их действие можно сравнить с эффектом от приема Пирацетама. Этим фактом обусловлены рекомендации относительно приема отвара коры посте перенесенных инсультов, а также при иных нарушениях кровообращения в головном мозге хронического течения.

Кроме того, полезен отвар коры женщинам, прошедшим через тяжелый процесс родоразрешения, так как позволяет быстрее восстановить утраченные силы.

Смола, которую можно обнаружить на древесной коре абрикосов обладает свойствами гуммиарабика (смола акации, известной как пищевая добавка Е 414). Она хорошо вяжет и обволакивает, а также обладает лечебным эффектом.

Польза сока абрикоса

Сок организм перерабатывает и усваивает быстрее, чем мякоть плода, поэтому с древних времен его использовали для выхаживания тяжелых больных. Он полезен в детском возрасте, его следует употреблять беременным женщинам, как источник кальция и железа.

Достаточно 0,15 л сока, чтобы восполнить суточную потребность организма в бета-каротине. Если восемь раз в день выпить по 0,1 л абрикосового сока, то можно избавиться от лишней жидкости в организме, тем самым уменьшить отеки. Отвар из сушеных плодов будет обладать аналогичным эффектом.

Абрикос — рецепты для здоровья

Выпить свежевыжатого сока можно при дисбактериозе с метеоризмом, при воспалении слизистой оболочки толстого кишечника.

Отвар абрикосов позволяет уменьшить воспаление желудка, улучшить состояние при различных болезнях пищеварительной системы.

Настой из абрикосов помогает уменьшить отеки. Для этого необходимо взять 100 г высушенных плодов и залить их литром кипятка. Тару накрывают толстым одеялом и оставляют на 12 часов. Затем настой процедить, и пить между приемами пищи по 1/3 стакана 7 раз в день.

Мука ядер, которые находятся в косточках, помогает при заболеваниях органов дыхания – при ларингите, трахеите и бронхите, сопровождающемся кашлем. Предварительно муку нужно развести с водой, либо с молоком. Принимать такое средство нужно три раза в день.

Если смешать отвар абрикосов с отваром диоскореи, то такое средство можно применять для лечения атеросклероза. Полезны также сочетания отваров «абрикос и барвинок» и «абрикос астрагал».

Избавиться от отеков, улучить кровообращение помогает курага. Для оказания положительного эффекта достаточно съедать по 100 г сушеных плодов в день. Уже спустя 14 дней удастся ощутить положительные результаты. Чтобы закрепить их, курс нужно продлить до 12 недель.

При отеках нижних конечностей хорошо помогают разгрузочные дни на абрикосах. Для этого необходимо выделить один день в неделю на протяжении которого нужно будет выпить 0,5 л сока и съесть 300 г предварительно размоченной кураги. Этот объем нужно разделить на четыре части, больше в пищу в этот день ничего не употребляют. Продолжительность курса – 3 недели.

Уменьшить неприятные ощущения от ожогов, полученных после длительного пребывания на солнце можно нанеся кашицу из абрикосов на пораженные места. Для ее приготовления следует выбирать только созревшие плоды.

Сок на основе свежих плодов позволяет регулировать кислотность желудка. Подходит для людей с пониженной кислотностью желудочной среды.

Насытить организм витаминами позволит стакан свежего сока в объеме 0,2 л один раз в день. Полезно выпивать его при диагностированном авитаминозе.

Чтобы избавиться от кашля, необходимо взять 20 ядер абрикосовых косточек и залить их 250 мл кипящей воды. Выдержать настой в термосе на протяжении 90 минут, после чего процедить и употреблять по столовой ложке три раза в день.

Возможно употребление сока для устранения симптомов дисбактериоза, так как он обладает антимикробными свойствами.

Улучшить перистальтику кишечника, быстрее избавить организм от токсинов позволит совместный прием чернослива с сушеными абрикосами.

Устранение нарушения процесса переваривания пищи, избавление от поверхностного гастрита возможно с помощью кураги. Для этого ее нужно взять в количестве 8 штук, вымыть и поместить в стакан с чистой теплой водой. Спустя 12 часов курагу нужно съесть, а воду выпить (0,1 л). Остатки воды не выливать, а выпить утром на следующий день. Таким образом следует поступать на протяжении 2 недель.

Избавиться от запора позволяет порошок из ядер абрикоса. В сутки нельзя употреблять более 10 г порошка, так как он способен вызвать отравление организма из-за входящего в его состав яда.

Следует иметь в доме высушенные листья абрикоса, так как они помогают справиться с диареей. Для этого 10 г высушенного сырья перемалывают в порошок, разбавляют водой и однократно употребляют.

Также листья абрикоса позволяют избавить организм от глистов, но для этого нужно принимать отвар на их основе.

Полезны могут быть даже цветы абрикоса, если у человека имеется склонность к внутренним кровотечениям. Для этого из цветов готовят отвар и пьют в неограниченных количествах, замещая отваром все другие напитки.

Если сделать компресс из свежего листа абрикоса на ушибленное место, то гематома пройдет быстрее. Предварительно лист нужно помять.

Листья можно жевать в свежем виде. Это позволит не только избавиться от зубного налета, но и даст возможность уменьшить симптомы стоматита.

Настой на основе цветов абрикоса может помочь остановить носовое кровотечение. Для этого в настое смачивается ватный жгут и вставляется в носовой проход. Если имеется рана на коже, которая не перестает кровоточить, то к ней следует приложить бинт, смоченный в таком же настое.

Помочь работе сердца и сосудов при атеросклерозе может кашица из кураги. Для этого нужно взять 100 сушеных абрикосов и пропустить через мясорубку, либо измельчить на блендере. Есть получившуюся массу нужно три раза в день на протяжении месяца. Объем на однократный прием – столовая ложка. По завершении курса поддерживающей терапии нужно сделать перерыв на 14 дней, а затем можно снова его повторить. Количество повторов такого курсового лечения не ограничено.

Свежие абрикосы помогают уменьшить симптомы такого неприятного состояния, как метеоризм.

На протяжении 2 месяцев следует ежедневно выпивать 50 мл свежего сока. Делать это нужно три раза в день, для того, чтобы улучшит работу органов зрения.

Косточки абрикоса

Употреблять в пищу косточки абрикоса следует в ограниченных количествах, так как в них содержится опасное вещество под названием амигдалин (витамин В17). При попадании в пищеварительный тракт этот яд преобразуется в синильную кислоту, способную спровоцировать сильнейшее отравление. Однако если потреблять амигдалин в малых дозах, то он окажет на организм исключительно положительное влияние.

Ученые всерьез заинтересовались амигдалином в последние годы, так как имеются данные относительно того, что он способен бороться с раковыми клетками. Работает витамин В17 так же, как и химиотерапия, но при этом вреда организму не причиняет. Принцип лечения основан на том, что здоровые клетки организма способны расщепить это вещество и трансформировать его в сенильную кислоту, а раковые клетки нужных для расщепления ферментов не имеют, поэтому яд из абрикосовых косточек их уничтожает.

Этот же компонент можно встретить не только в косточках абрикоса, но и в сливовых косточках, а также в вишневых и персиковых косточках. Причем знания относительно противораковых свойств были поучены более 30 лет назад. Считается, что если употреблять амигдалин в небольших количествах ежедневно, то онкология не сможет развиться никогда.

В Гималаях, в племени хунза жители ежедневно питаются именно абрикосовыми косточками и самими абрикосами. Это является их основной пищей, поэтому они готовят абрикосы по-разному: сушат, вялят, едят свежими. При этом члены этого племени никогда не страдают от онкологических заболеваний. Ученые считают, что рак не развивается у них именно благодаря абрикосовым косточкам. Кроме того, члены племени живут долгое время, средняя продолжительность их жизни приравнивается к 120 годам. Для них не нонсенс, а вполне нормальное явление, когда женщина в возрасте 60 лет становится матерью.

Поэтому исследователи и ученые рекомендуют в течение дня съедать 10 абрикосовых косточек, но не за один раз, а разделив их на равные порции. Это является отличной профилактикой онкологических заболеваний, пеллагры и цинги. Не стоит сразу начинать с максимальной дозы, на начальных этапах лечения, пока организм привыкает к амигдалину, достаточно съедать 2 косточки в день, постепенно увеличивая их количество до 10.

Кроме того, косточки могут быть не только полезными, но и невероятно вкусными, если приготовить их по рецепту, пришедшему из Средней Азии. Косточки нужно надколоть и проварить в воде с большим добавлением соли. Затем их сушат в печи, после чего они слегка раскрываются, и ядра доставать будет очень легко. По вкусу такие ядра очень напоминают фисташки.

Маски из абрикоса

Косметология активно использует не только сок плодов, но и саму мякоть, а также масло, которое добывают из косточек. Абрикос можно применять для ухода за лицом и телом как самостоятельно, так и купив уже готовые средства на его основе.

Нужно взять спелый плод, очистить его от кожуры, раздавить мякоть и наложить ее на предварительно очищенное лицо. По истечении четверти часа маску убирают, а лицо больше ничем не обрабатывают. С помощью такого средства можно насытить кожу полезными веществами, увлажнить ее. Повторять процедуру нужно через день.

Для ухода за жирной кожей подойдут следующие варианты:

Раз в три дня наносить на лицо мякоть абрикоса с добавлением в нее кефира. Время выдержки – 20 минут, время отдыха от маски – 3 дня.

В мякоть двух плодов добавить столовую ложку лимонного сока, смесь нанести на кожу и сверху прикрыть тканью. Время выдержки – 15 минут.

Смочить платок абрикосовым соком и наложить его на лицо. Время выдержки не ограничено, нужно дождаться того момента, пока платок не высохнет наполовину. Чаще всего для этого достаточно бывает 30 минут. После процедуры лицо ополаскивают теплой водой.

Для ухода за сухой кожей, склонной к старению, подойдут следующие варианты:

Взять одну часть творога с высоким процентом жирности и одну часть мякоти абрикоса, все смешать и нанести на лицо. Время выдержки – 15 минут, после чего лицо очищается и ополаскивается теплой водой.

Сок абрикоса нужно смешать с медом в пропорции – 3 столовых ложки сока на чайную ложку меда. К этой смеси добавить манную кашу с молоком (столовую ложку), соль (1/2 чайной ложки), яичный желток в сыром виде. Время выдержки – четверть часа.

Варианты для ухода за кожей, склонной к шелушению:

Взять чайную ложку абрикосового масла и смешать его с желтком. С помощью массажных движений нанести смесь на лицо, после чего смыть прохладной водой.

Взять столовую ложку постного масла и смешать ее с мякотью двух абрикосов. Нанести на кожу и сверху прикрыть тканью. Время выдержки – 15 минут.

Абрикос — шампунь домашнего изготовления

Взять и смешать шесть ягод клубники, сырой перемолотый рис (100 г), замоченный в кипятке, 200 г мякоти абрикоса в виде пюре. Нанести полученную смесь на волосы, втирая ее в корни и в сами стержни на протяжении длительного времени. Рис уберет излишки кожного сала, а остальные компоненты шампуня напитают волосы и кожу головы, увлажнят ее. После процедуры волосы тщательно промываются струей проточной воды. Завершить такое полезное мытье головы можно ополаскиванием волос слабым раствором на базе яблочного уксуса.

Скраб из абрикоса

Косточки в виде муки смешиваются с пюреобразной мякотью плодов, чайной ложкой молотого кофе и столовой ложкой меда. После использования такого средства кожа становится увлажненной, бархатистой и нежной. Еще один положительный момент от использования скраба – это приятный запах от тела после процедуры.

Для приготовления масок не обязательно ждать того момента, пока созреют свежие абрикосы. Для этой цели подойдут и консервированные плоды. Вот рецепт такого косметического средства: сорбит развести водой (2 ст. ложки на 50 мл), добавить глицерин (2 ст. ложки) и абрикосовое пюре (200 г). Маску можно хранить в холодильнике длительное время, но крышка должна плотно прилегать, чтобы не было доступа воздуха. Тара подходит для этих целей только стеклянная.

Абрикос — масло в косметологии

Для изготовления масла берутся ядра семян абрикоса. Возможно добавление семян алычи и сливы. Масло на выходе получается очень жирное и его применяют как базовое. В составе имеются разнообразные кислоты: миристиновая, стеариновая и линолевая. Хотя оно жидкое, но способно тянуться. Цвет настоящего масла приближен к соломенному, аромат очень тонкий.

Возможно применение абрикосового масла, как самостоятельно, так и в сочетании с близкими по составу маслами. После добавления такого средства в косметику, она обогащается витаминами: А, В, С. Если это средство используется для кожи, то оно делает ее нежной, упругой, увлажненной.

Кроме того, масло обладает противовоспалительным эффектом и может быть использовано как для ухода за кожей младенца, так и для людей пожилого возраста. Часто его можно обнаружить в составе антицеллюлитных кремов. Кроме всех положительных эффектов, такое масло выравнивает цвет кожи.

Используют масло в составе лекарственных препаратов для лечения сердца, сосудов, головного мозга, нарушений иммунитета. Также оно выступает основой для изготовления косметологических средств для ухода за губами и кожей.

Эффекты, которые можно получить при применении абрикосового масла:

Повышение тонуса кожи;

Выравнивание цвета кожи;

Эффект омоложения;

Увлажнение и смягчение кожи;

Глубокое очищение по типу химического пилинга;

Устранение шелушения.

Сделать контуры лица более четкими, повысить упругость кожи, стимулировать выработку коллагена и эластина позволят компоненты, входящие в состав абрикосового масла.

Масло можно наносить даже на токую кожу век, не говоря уже о других участках тела, нуждающихся в уходе. Чтобы усилить действие средства, его нужно слегка подогреть. Можно масло использовать даже тем людям, которые обладают нежной и ранимой кожей, отличающейся повышенной чувствительностью.

Масло можно встретить в составе шампуней, бальзамов, гелей для душа и иных косметологических средств по уходу за волосами, телом, лицом. Однако, не стоит рассчитывать на то, что масло будет входить в состав недорогих косметических средств. Цена на него довольно высока, поэтому оно может присутствовать исключительно в качественной косметике.

При контакте с кислородом происходит быстрое окисление масла, поэтому его используют как базу для лекарственных препаратов, вводимых внутривенно или внутримышечно.

Для борьбы с угревой сыпью поможет следующий состав: капля масла чайного дерева + капля лимонного масла + капля масла лаванды + масло абрикоса в объеме двух столовых ложек.

Состав антицеллюлитного массажного масла: 2 капли эфирных масел (розмарин, лимон, апельсин, можжевельник) + две столовые ложки масла авокадо + 2 столовые ложки абрикосового масла.

Средство для укрепления ногтевых пластин, для увлажнения кожи рук: масло абрикоса + масло жожоба + масло пшеничных зародышей. Все компоненты нужно взять в размере столовой ложки, после приготовления состав следует хранить в холодильнике в закрытой стеклянной таре.

Увлажнение кожи: две столовых ложки масла миндаля и абрикосового масла + две капли масла сандала, лаванда, иланг-иланга. Наносить полученное средство нужно после очищения тела.

Состав для кожи век: капсула витамина Аевит + масло шиповника + масло абрикоса + оливковое масло. Масла нужно брать в количестве одной чайной ложки. Средство можно применять ежедневно перед сном.

Очищение и питание дермы: витамин Е (10 капель) + абрикосовое масло + касторовое масло. Масла нужно брать в количестве одной столовой ложки. Состав подходит для ухода за сухой кожей.

Устранение и профилактика неглубоких морщин: масло абрикоса + масло жожоба + масло авокадо в размере столовой ложки. Туда же добавить масло ладана (3 капли) и масло розового дерева (4 капли). Наносить средство на лицо утром и вечером.

Масло можно применять для ухода за кожей женщин, вынашивающих ребенка и во время кормления грудью.

Противопоказания к применению и вред абрикоса

Развитие диареи может произойти в том случае, если после употребления абрикосов в свежем виде сразу же попить воды.

Не стоит есть абрикосы на голодный желудок, а также после употребления тяжелой пищи.

Не нужно слишком увлекаться абрикосами в любом виде, если имеется диагноз сахарный диабет, либо ожирение.

Несозревшие абрикосы – пища тяжелая. Они могут стать причиной повышения кислотности желудочного сока, вызвать изжогу и отрыжку, поэтому употреблять их в пищу не следует.

При брадикардии следует отказаться от употребления абрикосов в любом виде.

Болезни органов ЖКТ в стадии обострения должны стать основанием для того, чтобы употреблять абрикосы с осторожностью.

Как выбрать и хранить абрикос?

Непригодны в пищу зеленые абрикосы с помятыми боками. Абрикос должен иметь плотную кожицу без пятен. Мякоть плода – сочная, но не кашеобразная, косточка легко отделяется. Если на абрикосе насчитывается более 10 точек, то это указывает на его перезрелость. Червивые абрикосы есть не стоит, но если такой плод в покупке попался, то это хороший признак, указывающий на экологическую безопасность всей партии продуктов.

Если у плода тонкая кожица, а сам он сухой внутри, то это указывает на то, что его сорвали неспелым, а созрел он в процессе транспортировки до пункта назначения. Такие абрикосы не будут в полной мере обладать всем спектром полезных веществ.

Максимальными вкусовыми качествами будут обладать абрикосы сорта «ананас» и «банан». Их несложно отличить по внешнему виду: плод имеет желтый цвет, продолговатую форму и большой размер. Если в планах консервирование абрикосов, то лучше выбирать те, которые имеют насыщенный оранжевый цвет. Они сладкие на вкус, но в то же время обладают некоторой кислинкой. Мелкие абрикосы, в свою очередь, могут даже горчить.

Срок хранения плодов без холодильника – 3 дня, в холодильнике – 20 дней. Чтобы сохранить абрикосы дольше их нужно законсервировать, заморозить или высушить.

Рецепты салатов с абрикосами

Можно использовать абрикосы для выпечки и для изготовления различных десертов, но если человек следит за фигурой, то ему подойдут следующие рецепты:

Курага (2 стакана) + свежая морковь (3 шт) + мякоть лимона. Все компоненты измельчить и заправить сметаной в количестве 100 г. Для улучшения вкуса можно добавить сахар и зелень петрушки.

Свежие абрикосы (200 г) + свежая капуста (100 г) + яблоки (100 г) + репа 80 г) + морковь (80 г). Все компоненты нашинковать, перемешать и добавить сметану с сахаром в качестве заправки. Можно украсить листьями мяты и полить лимонным соком.

Взять стакан кураги и такой же объем грецких орехов, перемешать и добавить туда меда. Есть небольшими порциями, так как калорийность салата очень высока. В то же время это блюдо позволит нормализовать уровень гемоглобина в крови. Мед можно заменить на смесь коньяка и сахарной пудры.

Полкило свежих абрикосов очистить от костей и нарезать на дольки, поместить их в креманки и сбрызнуть лимонным соком. Отдельно взбить сливки с сахарной пудрой (2 ст. л) и выложить поверх абрикосов. Полученный низкокалорийный десерт убрать в холодильник.

Абрикосы поместить в сахарный сироп и прокипятить на протяжении 10 минут. Для приготовления сиропа потребуется стакан воды и сахар (100 г). Затем из плодов достать косточки и наполнить их творогом. Творог предварительно нужно перетереть с сахаром и ликером. После фаршировки десерт нужно убрать в холодильник для остывания. Перед подачей можно украсить блюдо взбитыми сливками.

200 г кураги входит в состав праздничного салата со следующими компонентами: куриная грудка + отварные яйца (3 шт) + 2 соленых огурца + луковица. Все компоненты нарезать и заправить майонезом с невысокой калорийностью.

Груши и абрикосы нарезать, залить медом, перемешать и дать настояться. Перед подачей еще раз перемешать.

Как сушить абрикос?

Курага – это абрикос, разделенный пополам и высушенный. Кайса – это абрикос без кости, высушенный целиком. Урюк – это сушеный абрикос с косточкой внутри. Шептала – это вяленый абрикос. Для приготовления сухофруктов плоды должны быть крупными.

Для приготовления сухофруктов в домашних условиях плоды следует выбирать более зрелые. Температура для сушки в духовке – 60 °C, спустя некоторое время ее можно увеличить до 70 °C, а затем вновь понизить, приоткрыв створку шкафа.

Если сушить плоды на солнце, то их нужно заранее выдержать в тени на ветре. Понять, что абрикосы засушились, можно просто надавив на плод. Из него не будет выходить сок, но при этом сам плод останется мягким.

Если сушить абрикосы в сушилке, то их следует очистить от костей. Из одного килограмма свежих плодов на выходе получится 200 г кураги.

Как вырастить абрикос из косточки?

Косточки абрикоса нужно промыть, выдержать в слабом растворе марганцовки. Для посадки подходят только те плоды, которые не всплыли, а осели на дне. Перед посадкой косточки нужно зиму выдержать в холоде, для этого следует их поместить во влажный песок, а тару поставить в холодильник.

Таким образом они переживут зиму, а в марте появятся первые ростки. Держать их нужно на подоконнике, периодически поливая. В мае можно переселить саженцы в сад. Рассаживать и обильно поливать их можно будет осенью.

Зимовку перенесут не все растения, однако выжившие будут крепкими и закаленными морозами молодыми деревцами.

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