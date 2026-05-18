Административные специалисты — самые востребованные исполнители на подработке

Эксперты Авито Подработки изучили данные платформы за апрель 2026 и выяснили, в каких направлениях этой весной активнее всего искали исполнителей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наиболее заметно за год выросло число предложений о подработке для административного персонала — почти в 2,5 раза (+141%).
Более чем в 2 раза (+109%) увеличилось количество предложений для работников складов. В топ-3 по группам профессий также вошли сотрудники финансов и логистики (+68%). Заметную динамику по количеству предложений показали строители и ремонтники (+47%), а также работники кухни и пищевого производства (+23%).
|Группы профессий с наибольшим ростом числа предложений о подработке, апрель 2025/2026
|Группа профессий
|Динамика числа предложений о подработке, апрель 2025/2026
|Административный персонал
|+141%
|Работники складов
|+109%
|Сотрудники финансов и логистики
|+68%
|Строители и ремонтники
|+47%
|Работники кухни и пищевого производства
|+23%
Если говорить об отдельных профессиях, лидером по приросту числа предложений стали разнорабочие — количество доступных смен для них за год выросло в 2,7 раза (+170%). Существенный рост также показали предложения для работников кухни (+163%), грузчиков (+124%), официантов (+72%) и администраторов (+31%).
|Топ-5 профессий с наибольшим ростом числа предложений о подработке, апрель 2025/2026
|Профессия
|Динамика числа предложений о подработке, апрель 2025/2026
|Разнорабочий
|+170%
|Работник кухни
|+163%
|Грузчик
|+124%
|Официант
|+72%
|Администратор
|+31%
Весной рынок подработки традиционно оживляется: с одной стороны, исполнители начинают активнее искать возможности дополнительного заработка, с другой — бизнес усиливает набор временного персонала на фоне роста сезонной активности. По данным зимнего опроса сервиса о сезонности подработки, среди россиян, которые рассматривают частичную занятость не круглогодично, весна стала вторым по популярности сезоном для такой занятости после лета: этот период выбрали 12% респондентов. Для сравнения: летом готовы подрабатывать 30% опрошенных, зимой — 9%, осенью — 4%, — комментирует Дмитрий Королев, старший директор сервиса временной занятости «Авито Подработка».
С тегами: Крым и Россия
