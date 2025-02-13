Администрация Феодосии о социальном контракте для семей с детьми

Получателями государственной социальной помощи, оказываемой на основании социального контракта являются малоимущие семьи, постоянно проживающие на территории Республики Крым, которые по независящим от них причинам имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума на душу населения, установленную в Республике Крым.

Расчет среднедушевого дохода и порядок учета доходов членов семьи регламентируется ФЗ-№ 44 от 05.04.2003 «О порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для признания их малоимущими и оказания им государственной социальной помощи». В совокупный доход включаются заработная плата, детские пособия, пенсии, пособия для безработных, стипендии и др.

Социальный контракт можно заключить по следующим направлениям:

1. Поиск работы.

Этот вид подойдет тем, кто не состоит в трудовых отношениях на дату подачи заявления и хочет найти работу. Обязательное условие — встать на учет в центр занятости в качестве безработного или ищущего работу. При необходимости заявитель может пройти обучение новой профессии.

2. Осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности.

Если один из членов малоимущей семьи желает открыть или развивать свое дело и нуждается в финансовой поддержке, можно подать заявление на это направление. Полученная выплата может быть направлена на закупку оборудования, основных средств и материальных запасов, аренду помещения и др.

3. Развитие личного подсобного хозяйства.

Те семьи, которые занимаются ведением личного подсобного хозяйства, также могут получить заручиться поддержкой государства. На полученные деньги можно приобрести крупный и мелкий рогатый скот, птицу, заняться пчеловодством или выращиванием овощей и зелени.

4. Мероприятия, способствующие выходу семьи из трудной жизненной ситуации.

Получить денежные выплаты можно на покупку детских вещей, товаров первой необходимости, одежды, обуви, лекарств и др.

Выплата государственной социальной помощи на основании социального контракта осуществляется ежемесячно или единовременно, однократно или по частям в сроки, указанные в социальном контракте, исходя из содержания программы социальной адаптации.

По каждому виду мероприятий устанавливается максимальный размер и периодичность выплаты.

Размер выплат по мероприятиям:

по поиску работы – выплата производится – одноразово в месяце заключения социального контракта и в течение трех месяцев с даты подтверждения факта трудоустройства гражданина в размере величины прожиточного минимума для трудоспособного населения, установленного в Республике Крым на год осуществления такой выплаты (18749 руб. в 2025 году);

на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности — выплата производится на закупку оборудования, товарно-материальных запасов, создания и оснащения дополнительных рабочих мест, при условии соблюдения требований Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», Федерального закона от 11.06.2003 N 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве», Федерального закона от 27.11.2018 N 422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход», выплата составляет до 350000,00 рублей;

на развитие личного подсобного хозяйства выплата производится на приобретение необходимых товаров, а также продукции, относимой к сельскохозяйственной продукции, выплата составляет до 200000,00 рублей;

по выходу из сложной жизненной ситуации — выплата составляет до 6 ежемесячных выплат, равных по величине прожиточному минимуму для трудоспособных граждан.

При подаче заявления на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности и ведения личного подсобного хозяйства нужно подготовить бизнес-план. В нем будет указываться смета затрат, а также расчеты прогнозируемой прибыли.

Срок предоставления

Социальный контракт заключается на срок:

— не более чем на 9 месяцев — при осуществлении мероприятий программы социальной адаптации по поиску работы;

— не более чем на 12 месяцев — при осуществлении мероприятий программы социальной адаптации по осуществлению индивидуальной предпринимательской деятельности, по ведению личного подсобного хозяйства;

— не более чем на 6 месяцев — при осуществлении иных мероприятий программы социальной адаптации, направленных на преодоление гражданином трудной жизненной ситуации.

С гражданином единовременно заключается только один социальный контракт по одному из мероприятий.

Способ подачи заявления

Государственная социальная помощь на основании социального контракта назначается по заявлению гражданина от себя лично (для малоимущих одиноко проживающих граждан) или от имени своей семьи по месту жительства или по месту их пребывания.

Заявление может быть подано:

1) в электронном виде с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг;

2) лично в каб.№8 МКУ «Департамент труда и социальной защиты населения Администрации города Феодосии Республики Крым» по адресу: г. Феодосия, ул. Украинская, д.46 с понедельника по пятницу с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 16-00 часов.

Необходимые документы

Для назначения государственной социальной помощи на основании социального контракта одновременно с заявлением заявителем представляются следующие документы (сведения):

копия паспорта, в том числе членов семьи, включая несовершеннолетнего ребенка (детей) старше 14 лет;

копии документов о доходах заявителя и членов его семьи за три последних календарных месяца, предшествующих одному календарному месяцу перед месяцем подачи заявления о назначении;

справка (справки) из воинской части о прохождении военной службы в случае, если в семье имеются военнослужащие, проходящие военную службу по призыву;

справка (справки) с места учебы, подтверждающая(ие) факт обучения в образовательной организации независимо от ее организационно-правовой формы, типа и вида по очной форме обучения, в случае если в семье имеются лица, обучающиеся в указанных заведениях, в возрасте старше 18 лет;

документ медицинской организации, подтверждающий прохождение лечения продолжительностью более двух месяцев подряд, в случае если в семье имеются лица, находящиеся на длительном лечении;

письменное согласие на обработку персональных данных заявителя и совершеннолетних дееспособных членов его семьи;  документы (сведения), подтверждающие факт призыва на военную службу по мобилизации, в случае если в семье имеются мобилизованные военнослужащие.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: по телефонам: 3-92-70, +79789979270

источник: пресс-служба администрации Феодосии