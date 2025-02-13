Администрация крымской столицы проводит фотоконкурс «Мой удивительный Симферополь». Участвуете?

На территории крымской столицы запустили фотоконкурс «Мой удивительный Симферополь», приуроченный Воссоединению Крыма с Россией. Муниципальный фотоконкурс «Мой удивительный Симферополь» проводится среди молодежи в возрасте от 14 до 35 лет.

Условия участия в конкурсе:

1. Участие в Конкурсе может быть только индивидуальным. Только одна работа от участника.

2. Участие в Конкурсе является добровольным и бесплатным. Любое принуждение к участию в Конкурсе не допускается.

3. Участники Конкурса до его начала должны быть ознакомлены с условиями проведения. Подача заявки на участие в Конкурсе означает согласие с условиями его проведения.

4. Отправляя работу на Конкурс участник соглашается с условиями Конкурса, указанными в данном Положении, в том числе дает согласие:

4.1) дает согласие на обработку, хранение и использование в течении 3 лет информации (Ф.И.О., адрес, телефон, учреждение) для составления списков и итоговых документов Конкурса;

4.2) на возможное размещение фоторабот на официальном сайте Администрации города Симферополя;

4.3) на публикацию фоторабот в электронных и печатных версиях СМИ;

4.4) на использование работ для подготовки внутренних отчетов Организатора;

4.5) на использование работ в выставке.

5. Рассмотрению не подлежат работы, которые выполнены или предоставлены без соблюдения условий Конкурса и требований к работам.

Порядок проведения Конкурса.

Конкурс проводится по следующим номинациям: (на фотографиях не должны присутствовать люди);

— «Красота родного Симферополя» (фотографии пейзажей города Симферополя);

— «Архитектура родного Симферополя» (фотографии зданий и сооружений, имеющих историческое или культурное значение);

— «Братья наши меньшие» (фотографии животных, птиц и насекомых в естественной среде обитания).

Фотографии должны обязательно соответствовать номинации!

Оформление фоторабот: цветные или черно-белые на фотобумаге форматом А-4, с минимальной авторской обработкой, обязательно наличие этикетки (название работы, НОМИНАЦИЮ, Ф.И.О. автора полностью). Фотомонтаж, фотоколлаж с использованием компьютерной графики не допускается.

Порядок представления работ.

Конкурс проводится с 13 февраля по 26 марта текущего года.

Конкурсные работы направляются с заявкой по адресу: 295000, г. Симферополь, ул.Горького, 5 (3 этаж), МКУ Управление молодежи, спорта и туризма Администрации города Симферополя Республики Крым.

Работы, поступившие после указанного срока и/или без сопроводительных документов, рассматриваться не будут!

Победители Конкурса награждаются Грамотами и кубками (статуэтками) Администрации города Симферополя Республики Крым.

источник: пресс-служба администрации Симферополя

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