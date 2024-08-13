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Администрация Симферополя контролирует реализацию бахчевых культур

Администрация Симферополя контролирует реализацию бахчевых культур

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 14:46 13.08.2024

Чтобы заключить договор на законную реализацию бахчевой продукции, необходимо обратиться в администрацию Симферополя. Срок в который возможно подать заявление на регистрацию НТО — с начала июля до конца октября.

Приобретение товара у незарегистрированных поставщиков может нести угрозу для здоровья, так как у них отсутствуют сопроводительные документы, подтверждающие качество и годность товаров. По этой причине, в случае отравления, предъявить претензии продавцу не представляется возможным, — говорит Алексей Ованенко.

Также он добавил, что законные нестационарные торговые объекты расположены на территории города, в зависимости от пожелания предпринимателей.

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Администрация Симферополя контролирует реализацию бахчевых культур Администрация Симферополя контролирует реализацию бахчевых культур Администрация Симферополя контролирует реализацию бахчевых культур Администрация Симферополя контролирует реализацию бахчевых культур

источник: пресс-служба администрации Симферополя 

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