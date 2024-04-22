Прямо сейчас:
Главная | Жизнь в Республике | Социальная сфера РК | Администрация Симферополя: материальная помощь в сложной жизненной ситуации
актуально в республике
Администрация Симферополя: материальная помощь в сложной жизненной ситуации

Администрация Симферополя: материальная помощь в сложной жизненной ситуации

Опубликовал: КрымPRESS в Социальная сфера РК 16:19 22.04.2024

В администрации Симферополя состоялось очередное заседание Комиссии по предоставлению материальной помощи инвалидам, ветеранам и другим категориям граждан, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. В работе коллегиального органа принимали участие представители структурных подразделений администрации города Симферополя, ГУП РК «Крымздрав», Отделения фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Крым, общественных организаций. В ходе заседания комиссии рассмотрены заявления 17 граждан на оказание материальной помощи за счет бюджета Республики Крым и 15 граждан — за счет бюджета города Симферополя.

Трудной считается ситуация, объективно нарушающая жизнедеятельность человека, которую он не может преодолевать самостоятельно. В таких ситуациях важна любая помощь. Мы стараемся всесторонне рассмотреть каждое обращение, максимально помочь человеку найти выход из сложившихся ситуаций, — цитирует пресс-служба заместителя главы администрации – начальника МКУ Департамент образования администрации города Симферополя Татьяну Сухину.

По итогам рассмотрения поступивших документов принято решение о выделении материальной помощи 32 гражданам.

Узнайте больше:  В Крыму ежемесячно семьям при рождении детей оказывается финансовая помощь

источник: пресс-служба администрации Симферополя

Просмотры: 11

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: социальная сфера Крыма

Комментарии для сайта Cackle
социальная сфера Крыма
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.