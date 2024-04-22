Администрация Симферополя: материальная помощь в сложной жизненной ситуации

В администрации Симферополя состоялось очередное заседание Комиссии по предоставлению материальной помощи инвалидам, ветеранам и другим категориям граждан, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. В работе коллегиального органа принимали участие представители структурных подразделений администрации города Симферополя, ГУП РК «Крымздрав», Отделения фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Крым, общественных организаций. В ходе заседания комиссии рассмотрены заявления 17 граждан на оказание материальной помощи за счет бюджета Республики Крым и 15 граждан — за счет бюджета города Симферополя.

Трудной считается ситуация, объективно нарушающая жизнедеятельность человека, которую он не может преодолевать самостоятельно. В таких ситуациях важна любая помощь. Мы стараемся всесторонне рассмотреть каждое обращение, максимально помочь человеку найти выход из сложившихся ситуаций, — цитирует пресс-служба заместителя главы администрации – начальника МКУ Департамент образования администрации города Симферополя Татьяну Сухину.

По итогам рассмотрения поступивших документов принято решение о выделении материальной помощи 32 гражданам.

источник: пресс-служба администрации Симферополя