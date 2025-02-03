Администрация Симферополя пытается сдерживать рост цен на социально значимые товары

Специалисты управления торговли и бытового обслуживания населения еженедельно проводят мониторинг розничных цен на социально значимые товары. Об этом сообщила заместитель начальника управления торговли и бытового обслуживания населения администрации Симферополя Юлия Кимбург.

Мониторинг осуществляется в целях проверки соблюдения условий Соглашений о мерах, направленных на стабилизацию розничных цен на ряд социально значимых продовольственных товаров первой необходимости в Республике Крым, — цитирует пресс-служба администрации Симферополя Юлию Кимбург.

По итогам обследования специалисты отметили, что товары представлены в полном ассортименте, за исключением редких случаев отсутствия, вызванного задержкой поставок. Незначительные замечания устранялись на месте. Весь социальный товар отмечен синими ценниками и располагается на уровне глаз покупателей.

Администрация Симферополя благодарит руководителей торговых объектов за ответственное отношение к взятым на себя обязательствам!

источник: пресс-служба администрации Симферополя

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