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Администрация Симферополя: размер социальных выплат изменен с 1 января

Опубликовал: КрымPRESS в Социальная сфера РК 14:34 16.01.2025

В связи с изменением прожиточного минимума с 1 января 2025 года размеры выплат составят:

  • в соответствии со статьей 4 Закона Республики Крым от 27.11.2014 № 11-ЗРК/2014 «О ежемесячной денежной выплате на третьего ребенка или последующих детей, гражданам Российской Федерации, проживающих в Республике Крым» размер ежемесячной денежной выплаты — 16 685,00 рублей;
  • в соответствии со статьей 12 Закона Республики Крым от 01.09.2014 № 62-ЗРК/2014 «Об организации деятельности органов опеки и попечительства в Республике Крым» ежемесячная помощь на детей, которые находятся под опекой (попечительством) — 33 370,00 рублей;
  • в соответствии со статьей 5 Закона Республики Крым от 03.12.2014 № 20-3PK/2014 «О пособии на ребенка» размер пособия на ребенка одинокой матери в 2025 году составляет 3 889,75 рублей. 
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Для получения дополнительной информации обращаться в Департамент труда и социальной защиты населения администрации города Симферополя по адресу: бульвар Франко,25, тел. 600-190, +7(978)-914-37-07,+7(978)-988-32-71.

источник: пресс-служба администрации Симферополя

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