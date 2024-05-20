Администрация Ялты обещает решить проблемы Фороса

Приятно было слышать благодарность за ремонт общежития «Лучи», напомню, первый за 40 лет. Работу продолжаем — проблемные вопросы у поселка еще есть, надеемся постепенно решить их. Всемерное содействие в этом готовы оказать санаторий «Форос», а также новый туристический объект – отель «Лучано» во главе с Иваном Владимировичем Яценко, — подвела итог выезда Янина Павленко и поблагодарила жителей за активность.