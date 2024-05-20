Администрация Ялты обещает решить проблемы Фороса

В ходе выездного приёма в Форосе глава администрации Ялты рассмотрела ряд обращений, озвученных в ходе прямого эфира в ВК.
Вместе с жителями проработали недочеты Площади восьми платанов, обязались устранить в короткие сроки. Напомню, после благоустройства у нас возникли вопросы к подрядчику, выписали штрафы и сейчас выясняем с ним взаимоотношения в суде, — сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.
На выездном приёма отдельно был обговорен с жителями Фороса вопрос доступности для пожилых людей расположенного вблизи площади фельдшерско-акушерского пункта. По словам Янины Павленко, она лично обратится к руководству ФМБА с просьбой открыть второй вход со стороны площади, как это и было раньше.
Приятно было слышать благодарность за ремонт общежития «Лучи», напомню, первый за 40 лет. Работу продолжаем — проблемные вопросы у поселка еще есть, надеемся постепенно решить их. Всемерное содействие в этом готовы оказать санаторий «Форос», а также новый туристический объект – отель «Лучано» во главе с Иваном Владимировичем Яценко, — подвела итог выезда Янина Павленко и поблагодарила жителей за активность.
источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта
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