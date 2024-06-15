Прямо сейчас:
Главная | Севастополь | Адмирал Александр Витко — Почетный гражданин Севастополя
актуально в республике
Адмирал Александр Витко — Почетный гражданин Севастополя
фото: пресс-служба Законодательного собрания Севастополя

Адмирал Александр Витко — Почетный гражданин Севастополя

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 13:36 15.06.2024

В законодательном собрании 14 июня состоялась торжественная церемония вручения знака отличия «Почетный гражданин города Севастополя», присвоенного адмиралу Александру Витко.

Его имя занесено и на мемориальную стену Почетных граждан Севастополя на пл.Нахимова. Решение о присвоении званий бывшим командующим Черноморским флотом Александру Витко и Игорю Касатонову было принято заксобранием 3 мая. По закону, регалии Почетным гражданам вручают в День города — 14 июня, но 85-летний И.Касатонов не смог приехать на церемонию. Александр Витко, командовавший Черноморским флотом с 2013 по 2018 год, удостоен звания «за особые заслуги в исполнении воинского долга, обеспечение безопасности жителей города Севастополя и сохранение мира на Крымском полуострове в 2014 году.

В своем ответном слове на торжественной церемонии адмирал поблагодарил город за оказанную честь.

Большое спасибо за оказанную честь! Сегодня я преклоняю голову перед погибшими ребятами во время СВО, перед ребятами, которые сейчас мужественно защищают нашу Родину на линии боевого соприкосновения. Мне очень больно, что я не вместе со своими боевыми товарищами. Но я делал, делаю и буду делать все чтобы наш флот был сильнее. Мы сделаем все возможное и невозможное ради нашей Победы, будущего, счастья наших детей. Да здравствует наша великая Россия! Да здравствует наш самый любимый, самый красивый, самый героический город Севастополь, — цитирует Александра Витко пресс-служба заксобрания города.

источник: «Севастопольская газета»

Просмотры: 7

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: люди в Крыму

Комментарии для сайта Cackle
люди в Крыму
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

Новости Крыма сегодня

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.