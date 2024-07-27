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Адмиралу Игорю Касатонову вручили знак Почетного гражданина города Севастополя

Адмиралу Игорю Касатонову вручили знак Почетного гражданина города Севастополя

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 12:47 27.07.2024

В преддверии Дня Военно-Морского Флота в большом зале Законодательного Собрания Севастополя состоялось торжественное вручение знака отличия «Почётный гражданин города Севастополя» адмиралу Игорю Касатонову.

Военачальник командовал Черноморским флотом в 1991-1992 годах. Когда распался Советский Союз, при образовании СНГ украинский президент потребовал, чтобы военные приняли новую присягу. Игорь Касатонов запретил подчинённым это делать — и сохранил Черноморский флот за Россией. С ходатайством о награждении адмирала ранее выступили губернатор Михаил Развожаев и председатель Законодательного Собрания Владимир Немцев.

Игорю Касатонову были вручены знак Почетного гражданина города Севастополя, представляющий собой изображение первого памятника города Севастополя — памятника А.И. Казарскому, обрамленного венком с золотым картушем с девизом «Потомству в пример», грамота Почетного гражданина города Севастополя и удостоверение Почетного гражданина города Севастополя.

Для меня, как и для многих севастопольцев, именно Игорь Владимирович Касатонов является символом словосочетания «верность присяге». Большое счастье, что именно вы были у штурвала Черноморского флота в смутное для страны время и смогли сохранить нашу гордость. Спасибо вам за Черноморский флот! На вашем примере теперь растет молодое поколение моряков-черноморцев, которые знают, как бы ни было сложно, никогда нельзя изменять присяге, и все равно в итоге наши победят. Эта вера и ваш личный пример дорогого стоят, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Михаила Развожаева.

Губернатор наградил Игоря Касатонова медалью «В ознаменование 10-летия возвращения Севастополя в Россию».

Отстаивая державные интересы нашей Родины, вы инициировали и возглавили борьбу ради важнейшей цели: сохранить Черноморский флот и его главную базу — Севастополь, тем самым создав оборону России на Юго-Западном стратегическом направлении, не пролив при этом ни капли крови. Благодаря вам, благодаря вашей принципиально жесткой позиции, грамотным и умелым действиям Черноморский Флот бывшего Советского Союза был сохранен для России. Именно это предопределило и дальнейшую судьбу нашего Города-Героя Севастополя. Без Черноморского Флота возвращение Крыма и Севастополя в родную гавань было бы невозможно, — сказал Владимир Немцев.

Адмирал Игорь Касатонов в своём выступлении отметил, что принимать в то время судьбоносные решения ему помогали севастопольцы: поддержка жителей Города-Героя имела большое значение и для самого командующего, и для моряков Черноморского флота.

Я искренне благодарен и признателен нынешнему руководству Севастополя Михаилу Развожаеву, Владимиру Немцеву, всему Законодательному Собранию за такую высокую честь быть Почетным гражданином Севастополя — города, который имеет богатейшую историю, великое наследство памяти, — сказал Игорь Касатонов.

Адмиралу Игорю Касатонову вручили знак Почетного гражданина города Севастополя Адмиралу Игорю Касатонову вручили знак Почетного гражданина города Севастополя Адмиралу Игорю Касатонову вручили знак Почетного гражданина города Севастополя Адмиралу Игорю Касатонову вручили знак Почетного гражданина города Севастополя

Напомним, 14 июня знак Почётного гражданина города Севастополя был вручен адмиралу Александру Витко. Имена обоих адмиралов нанесены на мемориальную стену с именами Почётных граждан Севастополя.

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источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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