Адмиралу Игорю Касатонову вручили знак Почетного гражданина города Севастополя

В преддверии Дня Военно-Морского Флота в большом зале Законодательного Собрания Севастополя состоялось торжественное вручение знака отличия «Почётный гражданин города Севастополя» адмиралу Игорю Касатонову.

Военачальник командовал Черноморским флотом в 1991-1992 годах. Когда распался Советский Союз, при образовании СНГ украинский президент потребовал, чтобы военные приняли новую присягу. Игорь Касатонов запретил подчинённым это делать — и сохранил Черноморский флот за Россией. С ходатайством о награждении адмирала ранее выступили губернатор Михаил Развожаев и председатель Законодательного Собрания Владимир Немцев.

Игорю Касатонову были вручены знак Почетного гражданина города Севастополя, представляющий собой изображение первого памятника города Севастополя — памятника А.И. Казарскому, обрамленного венком с золотым картушем с девизом «Потомству в пример», грамота Почетного гражданина города Севастополя и удостоверение Почетного гражданина города Севастополя.

Для меня, как и для многих севастопольцев, именно Игорь Владимирович Касатонов является символом словосочетания «верность присяге». Большое счастье, что именно вы были у штурвала Черноморского флота в смутное для страны время и смогли сохранить нашу гордость. Спасибо вам за Черноморский флот! На вашем примере теперь растет молодое поколение моряков-черноморцев, которые знают, как бы ни было сложно, никогда нельзя изменять присяге, и все равно в итоге наши победят. Эта вера и ваш личный пример дорогого стоят, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Михаила Развожаева.

Губернатор наградил Игоря Касатонова медалью «В ознаменование 10-летия возвращения Севастополя в Россию».

Отстаивая державные интересы нашей Родины, вы инициировали и возглавили борьбу ради важнейшей цели: сохранить Черноморский флот и его главную базу — Севастополь, тем самым создав оборону России на Юго-Западном стратегическом направлении, не пролив при этом ни капли крови. Благодаря вам, благодаря вашей принципиально жесткой позиции, грамотным и умелым действиям Черноморский Флот бывшего Советского Союза был сохранен для России. Именно это предопределило и дальнейшую судьбу нашего Города-Героя Севастополя. Без Черноморского Флота возвращение Крыма и Севастополя в родную гавань было бы невозможно, — сказал Владимир Немцев.

Адмирал Игорь Касатонов в своём выступлении отметил, что принимать в то время судьбоносные решения ему помогали севастопольцы: поддержка жителей Города-Героя имела большое значение и для самого командующего, и для моряков Черноморского флота.

Я искренне благодарен и признателен нынешнему руководству Севастополя Михаилу Развожаеву, Владимиру Немцеву, всему Законодательному Собранию за такую высокую честь быть Почетным гражданином Севастополя — города, который имеет богатейшую историю, великое наследство памяти, — сказал Игорь Касатонов.

Напомним, 14 июня знак Почётного гражданина города Севастополя был вручен адмиралу Александру Витко. Имена обоих адмиралов нанесены на мемориальную стену с именами Почётных граждан Севастополя.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя