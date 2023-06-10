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Иллюстрация: pixabay.com

Адвокаты Астаны — профессиональная поддержка в юридических вопросах

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в мире 19:30 10.06.2023

В современном мире все больше людей сталкиваются с различными правовыми проблемами, требующими квалифицированной юридической помощи. В таких ситуациях важно обратиться к профессионалам, специализирующимся в соответствующих областях права. Команда адвокатов Zhumazhanov.kz, базирующаяся в Астане, предоставляет широкий спектр юридических услуг, оказывая помощь клиентам в разрешении их правовых проблем. Это объединение опытных адвокатов, готовых качественно представить интересы клиентов в судебных и административных органах. Подробнее о предоставляемых услугах можно узнать на официальном веб-сайте Zhumazhanov.kz: 

Наша команда имеет большой профессиональный опыт работы в органах столичной прокуратуры, в судах города Астаны и в крупных акционерных обществах. Юридическую помощь оказываем по всем категориям дел, — отмечают адвокаты. 

Гражданское и семейное право

Адвокаты Zhumazhanov.kz имеют большой опыт работы в области гражданского и семейного права. При обращении к ним, клиенты могут рассчитывать на помощь в решении споров, связанных с:

  • наследством;
  • разделом имущества;
  • алиментами;
  • определением места жительства ребенка и другими вопросами, возникающими в семейных отношениях.

Задача адвокатов заключается в защите интересов клиента и помощи в достижении справедливого решения, соблюдая законодательство и учитывая особенности каждого конкретного дела.

Трудовое и миграционное право

Адвокаты Zhumazhanov.kz предоставляют помощь в решении споров, возникающих в рабочих отношениях, составлении и анализе трудовых договоров, консультировании по вопросам трудового законодательства. Они также специализируются в сфере миграционного права, помогая клиентам в получении разрешений на пребывание и работу, воссоединении семьи и других вопросах, связанных с миграцией.

Уголовное и административное право

Адвокаты Zhumazhanov.kz обладают глубокими знаниями в области уголовного и административного права и оказывают юридическую поддержку в таких делах. Они представляют интересы подозреваемых, обвиняемых и потерпевших в суде. Главная цель адвокатов — обеспечить справедливость и защитить права клиента, предоставляя профессиональные услуги по защите в уголовном и административном производстве.

Корпоративное и коммерческое право

Команда адвокатов Zhumazhanov.kz предоставляет услуги в сфере корпоративного и коммерческого права. Адвокаты способны оказать помощь в регистрации юридических лиц, разработке и анализе договоров, спорах, связанных с коммерческой деятельностью, а также представить интересы клиентов в суде и арбитраже. Адвокаты Zhumazhanov.kz обладают необходимыми знаниями и опытом для успешного ведения бизнеса своих клиентов.

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