Адвокаты Астаны — профессиональная поддержка в юридических вопросах

наследством;

разделом имущества;

алиментами;

определением места жительства ребенка и другими вопросами, возникающими в семейных отношениях.

Задача адвокатов заключается в защите интересов клиента и помощи в достижении справедливого решения, соблюдая законодательство и учитывая особенности каждого конкретного дела.

Трудовое и миграционное право

Адвокаты Zhumazhanov.kz предоставляют помощь в решении споров, возникающих в рабочих отношениях, составлении и анализе трудовых договоров, консультировании по вопросам трудового законодательства. Они также специализируются в сфере миграционного права, помогая клиентам в получении разрешений на пребывание и работу, воссоединении семьи и других вопросах, связанных с миграцией.

Уголовное и административное право

Адвокаты Zhumazhanov.kz обладают глубокими знаниями в области уголовного и административного права и оказывают юридическую поддержку в таких делах. Они представляют интересы подозреваемых, обвиняемых и потерпевших в суде. Главная цель адвокатов — обеспечить справедливость и защитить права клиента, предоставляя профессиональные услуги по защите в уголовном и административном производстве.

Корпоративное и коммерческое право

Команда адвокатов Zhumazhanov.kz предоставляет услуги в сфере корпоративного и коммерческого права. Адвокаты способны оказать помощь в регистрации юридических лиц, разработке и анализе договоров, спорах, связанных с коммерческой деятельностью, а также представить интересы клиентов в суде и арбитраже. Адвокаты Zhumazhanov.kz обладают необходимыми знаниями и опытом для успешного ведения бизнеса своих клиентов.