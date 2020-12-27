Адвокаты из Крыма «наследили» в Самаре

В Самаре задержаны два адвоката из Крыма, подозреваемые в покушении на незаконный сбыт психотропных веществ в особо крупном размере

Возбуждено уголовное дело в отношении двух адвокатов Адвокатской Палаты Республики Крым, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт психотропных веществ в особо крупном размере), — сообщили в Следственном комитете.

По версии следствия, подозреваемые приобрели в целях сбыта психотропное вещество — амфетамин, массой более 1 килограмма, в особо крупном размере.

Довести свой преступный умысел до конца они не смогли по независящим от них обстоятельствам, так как 24 декабря 2020 года в ходе оперативного мероприятия у них было изъято психотропное вещество сотрудниками 2 отдела УНК ГУМВД России по Самарской области из автомобиля, на котором передвигались подозреваемые, — рассказали самарские следователи.

Суд избрал в отношении подозреваемых меру пресечениями виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками подразделения ГУ МВД России по Самарской области.

Как стало известно, один из фигурантов дела — Владимир М. – депутат горсовета Армянска второго созыва.

Фото: Следком.