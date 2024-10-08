Аферисты на выдумки хитры: в МВД предупредили о мошенничестве с поддельными приказами ФСБ

В МВД России сообщили о появлении новой мошеннической схемы, в которой злоумышленники используют поддельные приказы ФСБ. Так, действуя от имени руководителя, они выходят на сотрудников компании и сообщают, что в отношении них ФСБ России начала проверку из-за возможного нарушения действующих норм законодательства.

Как отмечают в МВД, чаще всего с потенциальной жертвой связываются по телефону или в мессенджерах в нерабочее время. Доказательством начала «проверки» служит поддельный приказ силового ведомства. В министерстве отметили, что для большей убедительности мошенники могут задействовать созданные нейросетями дипфейки.

Далее «руководитель» сообщает, что с сотрудником в ближайшее время свяжется представитель силового ведомства или представитель головного офиса компании. Используя методы социальной инженерии, злоумышленники выманивают у потерпевшего персональные сведения либо заставляют перевести денежные средства.

По словам депутата Госдумы, члена комитета по информполитике Антона Немкина, новая стратегия мошенников – один из вариантов схемы «фейкового босса».

Схема «фейкового босса» по числу украденных средств в 2023 году, вероятно, побила все рекорды. Злоумышленники точно также, действуя от имени руководителя, могли сообщать о якобы возникших у человека проблемах с правоохранительными органами или службой безопасности организации или просто – просили одолжить в долг крупную сумму денежных средств. В этом году количество успешных атак, реализованных по этой схеме, серьезно снизилось. Прежде всего, потому что граждане уже предупреждены об этой схеме. Поэтому злоумышленники вынуждены усложнять сценарий и тщательнее к ним готовиться. Поддельный приказ ФСБ в логике мошенников должен напугать человека и заставить его поверить в реальность обвинений, – пояснил депутат.

Для реализации атак, где фигурируют поддельные документы, все чаще используются нейросети.

По данным «Сбера», количество преступных схем с использованием дипфейков с начала года выросло в 30 раз. Мошенники могут подделывать не только документы органов власти, но и личные документы гражданина, в том числе паспорт и СНИЛС. Однако более серьезную озабоченность вызывает рост числа дипвойсов и дипфейков, в которых используются изображения реальных людей. Так, мошенники могут действовать от имени близкого жертве человека, используя его заранее сгенерированный голос. Уже, к сожалению, известны случаи мошенничества, в которых были задействованы изображения публичных людей. Нейросети, очевидно, выводят проблему мошенничества на принципиально новый уровень, – подчеркнул депутат.

Ранее в Госдуму России был внесен законопроект, криминализирующий использование технологии дипфейков в преступных целях. Из него следует, что клевета, совершенная с использованием изображения или голоса (в том числе, фальсифицированных или искусственно созданных) потерпевшего, а также с использованием его биометрических данных, будет наказываться штрафом до 1,5 млн рублей или лишением свободы на срок до двух лет. Использование технологии в мошеннических целях может привести к штрафу до 400 тыс. рублей или лишению свободы на срок до шести лет.

Количество преступлений, совершенных с использованием дипфейков, будет только расти, уверен Немкин.

Поэтому о регулировании использования технологии, конечно, необходимо задумываться как можно скорее. Думаю, что сначала мы должны прийти к маркировке контента, созданного при помощи нейросетей. Необходимо обязать платформы маркировать такой контент, некоторые площадки, кстати, уже начали это делать, – отмечает депутат.

источник: пресс-служба депутата Госдумы Антона Немкина

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