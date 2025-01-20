Аферисты не спят: мошенники угоняют Telegram-аккаунты через QR-коды

Мошенничество с QR-кодами все еще остается одной из самых популярных стратегий злоумышленников. С помощью технологии они могут взломать аккаунт мессенджера, а также украсть деньги пользователя. На этот раз популярность набирает сценарий кражи Telegram-аккаунтов через QR-код, якобы ведущий на домовой чат.

Мошенники могут взломать учетную запись пользователя в мессенджере Telegram с помощью QR-кода для подключения к домовому чату, рассказали РБК эксперты рынка. Такой код размещается в общественном пространстве, например, в подъезде. Пользователи, будучи уверенными в безопасности QR-кода, по итогу могут передать злоумышленникам данные для входа в свой аккаунт в мессенджере.

Если пользователь отсканирует код, у него откроется мессенджер и появится сообщение о подключении стороннего устройства. Если установлен второй фактор, то мессенджер попросит его указать. После этого злоумышленникам становятся доступны все контакты и переписка, кроме секретных чатов, – главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов.

Это не новая схема обмана, отмечает член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.

Одним из негативных итогов распространения технологии стало активное использование QR-кодов в преступных целях. Подобные сценарии обмана стали набирать популярность в 2024 году и до сих пор остаются актуальной угрозой для россиян, – отмечает депутат.

При этом, отмечает Немкин, вариантов использования стратегии множество.

Это делает ее особенно востребованной среди мошенников. Например, может быть заменен QR-код для оплаты услуг. Тогда вместо оплаты покупки пользователь просто переводит деньги мошенникам. Можно, например, создать поддельную ссылку для скачивания приложения – вариантов много. При этом QR-коды могут служить командой для выполнения определенных действий: от отправки сообщения от имени пользователя до добавления в контакты нового адресата, – предупреждает депутат.

Немкин пояснил, что чаще всего в таких схемах мошенники рассчитывают на невнимательность граждан.

При этом заподозрить неладное, действительно, бывает сложно. В самом коде увидеть какие-либо странные символы невозможно, кроме того, злоумышленники зачастую используют короткие ссылки, которые затрудняют идентификацию ресурса в качестве вредоносного, – отмечает депутат.

Схема мошенничества с QR-кодами станет одной из основных в 2025 году, уверен депутат.

Далеко не все граждане знают о подобных сценариях, чем будут пользоваться злоумышленники. Чтобы защитить свои данные, важно проявлять осторожность при переходе на ресурсы, ведущие с QR-кодов, особенно если они размещены в публичных местах. Если, переходя по ссылке, требуется ввести свои данные – это стопроцентно мошеннический ресурс. Как правило, при сканировании достоверной ссылки, пользователь сразу попадает в нужное приложение – никаких личных данных вводить не требуется. Также при сканировании кодов для оплаты следует убедиться, что это оригинальное изображение. Но лучше – попросить вывести код непосредственно на терминал для оплаты, практически все современные устройства это позволяют. В качестве дополнительной защиты можно установить специализированный софт для проверки QR. Он проверит код на наличие вредоносного содержимого и предупредит пользователя о возможной опасности, – говорит депутат.

источник: пресс-служба депутата Государственной Думы РФ Антона Немкина

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