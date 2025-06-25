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Новости Республики
Аферисты "увели" у керчанки-пенсионерки 275 тысяч рублей. Полиция вернула
фото: скрин видео пресс-службы МВД России в Крыму

Аферисты «увели» у керчанки-пенсионерки 275 тысяч рублей. Полиция вернула

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 14:10 25.06.2025

В дежурную часть УМВД России по г. Керчи Республики Крым за помощью обратилась 79-летняя местная жительница и сообщила, что мошенники обманным путём похитили у неё 275 тысяч рублей.

Потерпевшая рассказала оперативникам, что утром неизвестные позвонили ей и стали требовать деньги, потому что её дочь якобы попала в ДТП. Введённая в заблуждение пенсионерка собрала свои сбережения и передала их пришедшей к ней женщине. В ходе оперативно-розыскных мероприятий всего за несколько часов оперативники Управления уголовного розыска МВД по Республике Крым совместно с коллегами из УМВД России по г. Керчи задержали пособницу телефонных аферистов в г. Симферополе. Ею оказалась безработная 33-летняя местная жительница. При личном осмотре полицейские обнаружили и изъяли похищенные у 79-летней бабушки деньги в полном объёме. Злоумышленница не успела перевести их своему куратору, — сообщили в пресс-службе МВД России по РК. 

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Сотрудники полиции вернули пожилой женщине её накопления.

Более того, выяснилось, что задержанная причастна к аналогичному преступлению. Накануне она по указке нанимателей забрала 160 тысяч рублей у обманутой 74-летней жительницы Красногвардейского района Крыма. Оставив себе вознаграждение в размере 10 тысяч рублей, она перевела оставшуюся часть телефонным аферистам.

В отношении подозреваемой возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Фигурантке избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Ведётся следствие.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым

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