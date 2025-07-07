Афиша Крыма: День семьи, любви и верности в 2025 году

Ялта

Отель «Крымский Бриз Hotel & Villas» (г. Ялта, пгт Парковое, Парковое шоссе, 39): семейные интерактивы, кулинарные и спортивные мастер-классы для детей и взрослых. Мероприятия будут проходить с 9:00. Они доступны для проживающих в отеле и тех, кто оплатил услугу «Дневной визит».

Отель Palmira Palace Resort & SPA (г. Ялта, п. Курпаты, Алупкинское шоссе, 12а): в рамках программы «Миром правит любовь» будут организованы музыкальный завтрак, разнообразные сюрпризы: семейные активности, интерактивные игры и творческие мастер-классы для самых маленьких гостей. Взрослых ждут трогательные комедии в открытом кинотеатре под звёздным небом, а также романтический джазовый концерт при свечах. Начало – в 10:00.

Отель Yalta Intourist (г. Ялта, ул. Дражинского, 50): гостей отеля ожидает незабываемое зрелищное шоу флайбордистов в Олимпийском бассейне. Мероприятие состоится 8 июля в 12:00.

Санаторий Foros Wellness & Park (г. Ялта, пгт Форос, Форосский спуск, 1): акция «Шуточное бракосочетание», VR-экскурсия для взрослых по городу Муром, откуда родом Пётр и Феврония, в том числе отдельная VR-экскурсия для детей, мастер-класс «Ромашка – символ счастья» с росписью гипсовых фигурок, живая музыка в холле санатория и на набережной. Мероприятия пройдут с 9:00 до 21:00.

Санаторий «Россия» (г. Ялта. ул. Коммунаров,12): мультфильм «Пётр и Феврония», концертно-развлекательная программа «Семья – это то, что с тобою всегда».

Алушта

Отель Riviera Sunrise Resort & SPA (г. Алушта, ул. Ленина, 2): увлекательные активности для всей семьи с элементами весёлых соревнований и сюрпризов, арт-вечер «Моя семья – художники» с мастер-классом по созданию фамильного герба на холсте и плетением «браслетов любви» из бисера, караоке-вечеринка «Пой всей семьёй!», атмосферный вечер под музыку в исполнении приглашённой группы. Начало мероприятий – 8 июля в 12:00.

Отель MORE SPA & RESORT (г. Алушта, Профессорский уголок, ул. Набережная, 25): семейные соревнования и игры, мастер-класс по созданию родословного дерева, весёлые эстафеты, творческие конкурсы и задания на сплочение, авторский спектакль «Пётр и Феврония», рассказывающий о трогательной истории вечной любви. Эта постановка перенесёт зрителей в атмосферу древнерусской сказки, наполненной мудростью и теплом. Начало – 8 июля с 10:00.

Санаторно-курортный комплекс Golden Family (г. Алушта, ул. Красноармейская, 9): 8 июля на территории проведут семейные эстафеты, праздник красок холи, семейный фотоквест, вечернюю интерактивную программу для детей и взрослых. Начало – 8 июля с 10:00.

Санаторий «Утёс» (г. Алушта, пос. Утёс, ул. Гагариной, 5): 4 июля – концерт популярной музыки, 5 июля можно будет попробовать себя в живописи на камнях и побывать на тематическом вечере «Семейные традиции» и поучаствовать в конкурсе «Знаешь ли ты свою семью?»

Отель-замок «Камелот» (г. Алушта, с. Малореченское, ул. Алексея Дижа, 18): семейный квест, интерактивная игра по территории отеля с весёлыми заданиями и наградами для победителей, семейный мастер-класс по лепке. В завершение дня – инструментальный вечер под открытым небом с живым исполнением душевной музыки. Также будет вечерняя подача оригинального блюда от шеф-повара в формате гастро-шоу. К этому добавится интерактив «Самая весёлая семья «Камелота» с конкурсами и семейными историями. Победители получат подарки. Мероприятия пройдут 8 июля.

Евпатория

Санаторий «Мечта» (г. Евпатория, ул. Горького, 40): мастер-класс «Ромашковое настроение», конкурс рисунка на асфальте, фильм и дискотека состоятся 8 июля.

Клинический санаторий для детей и детей с родителями «Здравница» (г. Евпатория, ул. Горького, 21): 7 июля – фестиваль плакатов и рисунков «Моя семья». 8 июля в программе несколько мероприятий: беседа о семейных ценностях и традициях в каждом отряде, рисунки на асфальте «Моя семья – моя опора», гала-концерт.

Санаторий «Орен-Крым» (г. Евпатория, ул. Фрунзе, 17): активные и настольные игры, утренняя зарядка, творческая мастерская, аквааэробика, йога для всех, аэрокуклы «Апельсиновое настроение», вечер вокала, выступление кавер-дуэта Sа-Nata. Все мероприятия запланированы на 8 июля.

Санаторий «Дружба» (г. Евпатория, ул. Маяковского, 7): экскурсия по православному храму во имя Святителя Луки, просмотр православного кинофильма, посвящённого празднику, беседа со священником православной церкви, концерт. Мероприятия будут 8 июля.

Саки

Набережная Сакского озера, амфитеатр (координаты: 45.128185, 33.584620):

8 июля в новой живописной локации города-курорта развернётся Республиканский казачий фестиваль «Святые Пётр и Феврония – покровители семейного счастья». В мероприятии примут участие творческие коллективы и сольные исполнители из разных уголков Крыма. Они подготовили вокальные и хореографические номера, включая джигитовку. Мероприятие начнётся в 19:00 и продлится ориентировочно 2 часа.

Посетить событие может любой желающий: вход бесплатный.

В санаториях:

Санаторий им. И. Н. Пирогова (г. Саки, ул. Курортная, 2): 7 июля запланирована анимационно-спортивная программа «Семейные забавы» и концертная программа ко Дню семьи, любви и верности. 8 июля – концерт с вокальными и хореографическими номерами и 3D-музыкальная программа на светодинамическом фонтане.

Санаторий «Северное сияние» (г. Саки, ул. Морская, 12): мастер-класс «Ромашка – символ семьи, любви и верности», семейный кинопоказ «Сказ о Петре и Февронии», конкурс рисунков «Моя семья», праздничный мастер-класс «Танцуем всей семьёй». Все мероприятия состоятся 8 июля.

Судак

Музей-заповедник «Судакская крепость» (ул. Генуэзская, 1): фестиваль «Во имя жизни и любви». Праздничное настроение посетителям подарят молодые звёзды Московской консерватории. Начало концерта – 8 июля в 18:00.

В отелях:

Soldaya Grand Hotel & Resort (г. Судак, ул. Морская, 23): конкурс детского рисунка, семейный мастер-класс художественной росписи по дереву от мастерской «Кудесово», дневная и вечерняя развлекательные программы для детей и их родителей. Подведение итогов конкурсов и награждение. Мероприятия будут 8 июля.

Феодосия

Музей Марины и Анастасии Цветаевых (ул. Коробкова, 13):

8 июля в 15:00 можно посетить литературно-музыкальную гостиную «Семья – сокровище души». Сотрудники познакомят с историей возникновения праздника, а 11 июля здесь ждут на мероприятие «Любовь и верность – два крыла семьи». Вход свободный.

Керчь и Ленинский район

Гостиничный комплекс «Мечта Тея» (г. Керчь, пер. Орджоникидзе, 5): 6 июля на территории пройдёт спортивный праздник и турнир по русскому жиму лёжа.

Отель Riga Village Resort (Ленинский район, г. Щёлкино, ул. Приморская, 20): 8 июля состоятся пенная вечеринка, семейные эстафеты, шоу семейных талантов, мастер-класс по созданию семейной картины, кулинарный поединок «Семейные традиции», сказка с цирковыми артистами «Алиса в стране чудес» и дискотека. Мероприятия будут идти с 10:30 до 23:00.

источник: пресс-служба Министерства курортов и туризма РК