Афиша новогодних представлений и мероприятий в Крыму и Севастополе

Традиционно в новогодние каникулы возникает вопрос: куда пойти и чем заняться? А главное: чем занять ребенка, свободного от уроков и выполнения домашних заданий. В подборке

Разве может Новый год быть счастливым, если кто-то несчастен – подумал Дед Мороз и решил образумить вечно занятого папу. Но как? Напомнить папе его детские мечты и самую главную из них – такую простую и такую важную. Крымский театр кукол подготовил премьеру новогодней сказки «Папин Новый год» по мотивам книги Дианы Лапшиной. 27 декабря (в 11:00 и в 13:00) спектакль покажут на сцене Дома офицеров в Симферополе.

А 28 декабря (в 11:00 и 13:00) и 30 декабря (в 10:00 и 12:00) на малой сцене Крымского Академического русской драматического театра им. М. Горького малышам покажут «Рукавичку» – спектакль по мотивам одноименной русской народной сказки.

Музыкальный театр в Симферополе

Государственный академический музыкальный театр приглашает детей и взрослых на премьеру сказки «Бременские музыканты». Начало спектаклей в 11:00 и 14:00. Представления пройдут 28, 29 и 30 декабря. А также в первые дни 2026-го года: с 2-го по 9 января в 11:00 и 14:00. 27 декабря и 7-8 января на сцене театра покажут музыкальную сказку «Снежная королева». Начало: в 11:00 и 14:00. 6 января на сцене музтеатра можно будет посмотреть сказку «Царевна-лягушка», начало в 11:00 и 14:00. Также с 26 декабря в (18:30) в театре стартует череда новогодних гала-концертов в исполнении симфонического оркестра и артистов театра. Начало выступления: 28 декабря в 18:00, 29-го и 30 декабря в 18:30, 31 декабря в 17:00, а также 2, 3, 4, 5 января (18:00). Согласно маркировке на афише, концерт будет интересен деткам старше 6 лет. Крымский драмтеатр в Симферополе

Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького подготовил для детей и взрослых незабываемую премьеру – музыкальную сказку «Кот в сапогах» по пьесе Евгения Муравьева. Побывать на представлении можно с 26 по 30 декабря в 11:00 и в 14:00, а 31 декабря в 12:00. Спектакль продолжится также в первые дни нового года с 2 по 8 января. Наш спектакль «Кот в сапогах», поставленный главным режиссером театра Анжеликой Добруновой гармонично сочетает классический сюжет с современной сценической стилистикой, музыкой и танцами. Это веселая и добрая сказка о том, как находчивый Кот помог своему незадачливому хозяину бедняку Жану победить Людоеда, разбогатеть и жениться на Принцессе, – отмечают в театре. Крымская филармония

Солисты Крымской государственной филармонии в воскресенье 28 декабря в 17:30 выступят с программой «Время чудес» — Оркестр «Камерата Крыма» в Научном спелео-палеонтологическом комплексе «Пещера Таврида», которая расположена в Белогорском районе на территории Зуйского сельского поселения. А 11 января в 17:00 представят концерт «Мир празднует Рождество» в Центральной городской библиотеке им. Л.Н. Толстого в Севастополе.

Камерный хор Крымской государственной филармонии «Таврический благовест» приглашает вместе встретить светлый праздник. Традиционные рождественские песнопения, парад колядок из разных уголков мира, – анонсируют в филармонии.

Симферопольский государственный цирк им. Б. Тезикова

«Елка в цирке» ждет детей и взрослых с 27-го по 30 декабря, начало представлений в 12:00 и 16:00. Вас ждет встреча с поистине звездным составом артистов и номерами, от которых дух захватывает, а сердце наполняется восторгом, – обещают в цирке. Дворец культуры профсоюзов в Симферополе

В ДКП в период с 2 по 6 января пройдет детский новогодний интерактивный спектакль «Новый год в стране чудес», начало в 10:00, 12:30, 15:30. Ремесленная палата Крыма приглашает всех желающих на мастер-классы по созданию новогодних игрушек (разной сложности, в зависимости от возраста участников). Смастерить елочную игрушку вместе с мастерами Ремесленной палаты Крыма можно ежедневно, вплоть до 31 декабря. Время: 11:00, 13:30 и 16:00. Новый год в Новом Херсонесе: зимние сказки для всей семьи

В этом сезоне Новый Херсонес представит особую новогоднюю программу для детей и взрослых. Зрителей ждут интерактивные постановки театров из Москвы и Санкт-Петербурга — каждая из них погружает в атмосферу света, добра и праздничного чуда. Узнайте больше: Юрий Гоцанюк: «Журналист года» – престижная премия, символ уважения к профессии, таланту, смелости и преданности делу 26 и 27 декабря в Музее Христианства в 12:00, 13:30, 16:00, 18:30 пройдет «Сказка, которая не была написана» – интерактивное новогоднее приключение для всей семьи, в котором именно зрители решают, как будет развиваться история. С 26-29 декабря в Музей Христианства в 12:00, 13:30, 18:30 и 19:00 покажут кукольный спектакль о надежде, переменах и о том, что каждый из нас — немножко снежинка, уникальная и неповторимая. Спектакль «Все мы немножко снежинки». 30 декабря в 19:00 также в Музее Христианства пройдет новогодний концерт Севастопольского Джазового Оркестра City Big Band. В программе прозвучат как мировая джазовая классика, так и знакомые отечественные хиты, переосмысленные в неподражаемой манере оркестра. 7 и 8 января в 18:00 на Центральной ёлке покажут спектакль Калужского театра кукол по мотивам русских народных сказок «Хвосты» и «Волк и Лиса». «Мерзни, мерзни, волчий хвост» – теплая, озорная и волшебная история, где звери спорят, хитрят, дружат и попадают в самые неожиданные приключения. В Музее Крыма и Новороссии 7 и 8 января в 11:00 и 15:00 запланирован мастер-класс от театра кукол «Кукольная жизнь». Программа мастер-класса включает знакомство с многообразием кукольного мира, путешествие по его истории через видеофрагменты и этюды, а также практическую часть, где участники смогут освоить основы владения различными типами театральных кукол. 7 января в 15:00 в Музее Христианства состоится Рождественский концерт Архиерейского хора Свято-Владимирского Херсонесского монастыря К празднику хор подготовил особую программу, в которую вошли русские романсы, народные песни, колядки и традиционные рождественские песнопения. Регент хора – дьякон Александр Амерханов. 9 и 10 января в 16:00 и 19:00 у главной елки пройдут зимние уличные игры-истории от театрально-цирковой компании Антикварный цирк «Лыжню!» «Антикварный цирк» – это перформанс, пропитанный атмосферой теплых 60-х, с их неповторимым настроением, стихами, песнями и юношеским задором. 13 января в 13:00 и 16:00 в Музее Христианстватеатр кукол Образцова покажет постановку «Снеговик» — волшебный зимний спектакль по мотивам сказки Ханса Кристиана Андерсена. 14 января в 12:00 и 14:00 также в Музее Христианства артисты театр кукол Образцова представят постановку «Звезда по пути в Вифлеем», созданную в традициях рождественского вертепа – уютного домашнего представления для самых близких.

Южная резиденция Деда Мороза в Севастополе

В детском экопарке «Лукоморье» можно посетить волшебную резиденцию с праздничными утренниками и театрализованными представлениями. На новогодних каникулах Дед Мороз будет проводить в своем Тронном зале Южной Резиденции личные приемы для малышей. Даты проведения личного приема в Южной резиденции Деда Мороза: 29, 30 декабря и со 2 по 10 января включительно.

Время: с 11:00 до 16:00.

Крымский государственный ТЮЗ в Евпатории

В ТЮЗе обещают главную премьеру зимы! На сцене – сказка Петра Ершова «Конек-горбунок» (режиссер – Нина Пермякова). Когда смотреть? С 26 по 30 декабря включительно, начало представлений 10:00, 13:00 и 15:00 часов.

Парк чудес и приключений «Дримвуд» в Ялте