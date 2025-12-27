Афиша новогодних представлений и мероприятий в Крыму и Севастополе

Используй удобное оглавление:
- 1 Крымский театр кукол в Симферополе
- 2 Музыкальный театр в Симферополе
- 3 Крымский драмтеатр в Симферополе
- 4 Крымская филармония
- 5 Симферопольский государственный цирк им. Б. Тезикова
- 6 Дворец культуры профсоюзов в Симферополе
- 7 Новый год в Новом Херсонесе: зимние сказки для всей семьи
- 8 Южная резиденция Деда Мороза в Севастополе
- 9 Крымский государственный ТЮЗ в Евпатории
- 10 Парк чудес и приключений «Дримвуд» в Ялте
Крымский театр кукол в Симферополе
Разве может Новый год быть счастливым, если кто-то несчастен – подумал Дед Мороз и решил образумить вечно занятого папу. Но как? Напомнить папе его детские мечты и самую главную из них – такую простую и такую важную. Крымский театр кукол подготовил премьеру новогодней сказки «Папин Новый год» по мотивам книги Дианы Лапшиной.
27 декабря (в 11:00 и в 13:00) спектакль покажут на сцене Дома офицеров в Симферополе.
Музыкальный театр в Симферополе
Государственный академический музыкальный театр приглашает детей и взрослых на премьеру сказки «Бременские музыканты». Начало спектаклей в 11:00 и 14:00. Представления пройдут 28, 29 и 30 декабря. А также в первые дни 2026-го года: с 2-го по 9 января в 11:00 и 14:00.
27 декабря и 7-8 января на сцене театра покажут музыкальную сказку «Снежная королева». Начало: в 11:00 и 14:00.
6 января на сцене музтеатра можно будет посмотреть сказку «Царевна-лягушка», начало в 11:00 и 14:00.
Также с 26 декабря в (18:30) в театре стартует череда новогодних гала-концертов в исполнении симфонического оркестра и артистов театра. Начало выступления: 28 декабря в 18:00, 29-го и 30 декабря в 18:30, 31 декабря в 17:00, а также 2, 3, 4, 5 января (18:00). Согласно маркировке на афише, концерт будет интересен деткам старше 6 лет.
Крымский драмтеатр в Симферополе
Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького подготовил для детей и взрослых незабываемую премьеру – музыкальную сказку «Кот в сапогах» по пьесе Евгения Муравьева.
Побывать на представлении можно с 26 по 30 декабря в 11:00 и в 14:00, а 31 декабря в 12:00. Спектакль продолжится также в первые дни нового года с 2 по 8 января.
Наш спектакль «Кот в сапогах», поставленный главным режиссером театра Анжеликой Добруновой гармонично сочетает классический сюжет с современной сценической стилистикой, музыкой и танцами. Это веселая и добрая сказка о том, как находчивый Кот помог своему незадачливому хозяину бедняку Жану победить Людоеда, разбогатеть и жениться на Принцессе, – отмечают в театре.
Крымская филармония
Солисты Крымской государственной филармонии в воскресенье 28 декабря в 17:30 выступят с программой «Время чудес» — Оркестр «Камерата Крыма» в Научном спелео-палеонтологическом комплексе «Пещера Таврида», которая расположена в Белогорском районе на территории Зуйского сельского поселения.
А 11 января в 17:00 представят концерт «Мир празднует Рождество» в Центральной городской библиотеке им. Л.Н. Толстого в Севастополе.
Камерный хор Крымской государственной филармонии «Таврический благовест» приглашает вместе встретить светлый праздник. Традиционные рождественские песнопения, парад колядок из разных уголков мира, – анонсируют в филармонии.
Симферопольский государственный цирк им. Б. Тезикова
«Елка в цирке» ждет детей и взрослых с 27-го по 30 декабря, начало представлений в 12:00 и 16:00.
Вас ждет встреча с поистине звездным составом артистов и номерами, от которых дух захватывает, а сердце наполняется восторгом, – обещают в цирке.
Дворец культуры профсоюзов в Симферополе
В ДКП в период с 2 по 6 января пройдет детский новогодний интерактивный спектакль «Новый год в стране чудес», начало в 10:00, 12:30, 15:30.
Ремесленная палата Крыма приглашает всех желающих на мастер-классы по созданию новогодних игрушек (разной сложности, в зависимости от возраста участников). Смастерить елочную игрушку вместе с мастерами Ремесленной палаты Крыма можно ежедневно, вплоть до 31 декабря. Время: 11:00, 13:30 и 16:00.
Новый год в Новом Херсонесе: зимние сказки для всей семьи
В этом сезоне Новый Херсонес представит особую новогоднюю программу для детей и взрослых. Зрителей ждут интерактивные постановки театров из Москвы и Санкт-Петербурга — каждая из них погружает в атмосферу света, добра и праздничного чуда.
26 и 27 декабря в Музее Христианства в 12:00, 13:30, 16:00, 18:30 пройдет «Сказка, которая не была написана» – интерактивное новогоднее приключение для всей семьи, в котором именно зрители решают, как будет развиваться история.
С 26-29 декабря в Музей Христианства в 12:00, 13:30, 18:30 и 19:00 покажут кукольный спектакль о надежде, переменах и о том, что каждый из нас — немножко снежинка, уникальная и неповторимая. Спектакль «Все мы немножко снежинки».
30 декабря в 19:00 также в Музее Христианства пройдет новогодний концерт Севастопольского Джазового Оркестра City Big Band.
В программе прозвучат как мировая джазовая классика, так и знакомые отечественные хиты, переосмысленные в неподражаемой манере оркестра.
7 и 8 января в 18:00 на Центральной ёлке покажут спектакль Калужского театра кукол по мотивам русских народных сказок «Хвосты» и «Волк и Лиса».
«Мерзни, мерзни, волчий хвост» – теплая, озорная и волшебная история, где звери спорят, хитрят, дружат и попадают в самые неожиданные приключения.
В Музее Крыма и Новороссии 7 и 8 января в 11:00 и 15:00 запланирован мастер-класс от театра кукол «Кукольная жизнь».
Программа мастер-класса включает знакомство с многообразием кукольного мира, путешествие по его истории через видеофрагменты и этюды, а также практическую часть, где участники смогут освоить основы владения различными типами театральных кукол.
7 января в 15:00 в Музее Христианства состоится Рождественский концерт Архиерейского хора Свято-Владимирского Херсонесского монастыря
К празднику хор подготовил особую программу, в которую вошли русские романсы, народные песни, колядки и традиционные рождественские песнопения. Регент хора – дьякон Александр Амерханов.
9 и 10 января в 16:00 и 19:00 у главной елки пройдут зимние уличные игры-истории от театрально-цирковой компании Антикварный цирк «Лыжню!»
«Антикварный цирк» – это перформанс, пропитанный атмосферой теплых 60-х, с их неповторимым настроением, стихами, песнями и юношеским задором.
13 января в 13:00 и 16:00 в Музее Христианстватеатр кукол Образцова покажет постановку «Снеговик» — волшебный зимний спектакль по мотивам сказки Ханса Кристиана Андерсена.
14 января в 12:00 и 14:00 также в Музее Христианства артисты театр кукол Образцова представят постановку «Звезда по пути в Вифлеем», созданную в традициях рождественского вертепа – уютного домашнего представления для самых близких.
Южная резиденция Деда Мороза в Севастополе
Крымский государственный ТЮЗ в Евпатории
Парк чудес и приключений «Дримвуд» в Ялте
27 и 28 декабря в 11:00 и 14:00 ожидается волшебное шоу и встреча с любимыми героями сказки «Умка». Это история о дружбе, что крепче вечной мерзлоты, о новогоднем чуде, которое обязательно случается с теми, кто его ждет, и о удивительном мире Крайнего Севера.
А в период с 2 по 7 января в 10:00 и 18:00 пройдет сказочное представлением с участием Кощея, Бабы Яги и Кикиморы, которые обозлились на новогодние праздники и нарушили волшебный порядок, вырвав листочки из Великой Книги Сказок. Из-за этого у всех детей на земле пропали финалы их любимых произведений.
Чтобы вернуть сказочным героям счастье и детям новогоднее настроение, нужно восстановить книгу.
Ранее в пресс-службе Министерства курортов и туризма республики сообщали, что в Крыму разработали карту чудес и календарь новогодних мероприятий, а также подготовили варианты отдыха на новогодние и рождественские каникулы.
С помощью карты чудес и календаря мероприятий гости Крыма смогут спланировать свой маршрут по полуострову на новогодних и рождественских каникулах и выбрать интересную локацию, событие, праздничную активность.
В рамках кампании «Новый год в Крыму как дома!» от Министерства курортов и туризма РК и туротрасли республики состоятся более 50 бесплатных новогодних экскурсий. Их подготовили администрации Гаспры, Симеиза в Большой Ялте, Симферополя, Сак и Керчи, а также Туристско-информационный центр.
