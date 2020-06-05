Афиша праздничных мероприятий к 236-летию Симферополя

В Симферополе обнародовали афишу онлайн-мероприятий ко Дню города. Они уже начались.
|№ п/п
|Мероприятие
|Срок проведения
|1.
|Конкурс детского творчества
— «Воспеваю любимый город» — авторские стихи и проза о Симферополе
— «Символ Симферополя» — изготовление символа Симферополя – Пчелки
— «С днем рождения» — творческие работы декоративно-прикладного направления
|с 18.05. по 02.06 2020г.
|2.
|с 18.05. по 06.06 2020г.
|3.
|Акция
|с 18.05. по 02.06 2020г.
|4.
|Флешмоб, посвященный Дню города Симферополя
|05.06.2020г.
|5.
|с 18.05. по 01.06 2020г.
|6.
|с 01.06. по 07.06.2020г.
|7.
|06.06.2020
|8.
|Спортивный видеочелендж #
|с 05.06. по 11.06.2020г.
|9.
|Спортивный фотоколлаж (слайд-шоу)
|с 05.06. по 11.06.2020г.
|10.
|Онлайн тур по Симферополю
|Июнь 2020
|11.
|Концертная программа «Мой солнечный город» с участием творческих коллективов
|Июнь 2020
|12.
|Концертная программа «Музыка нашего города» в исполнении эстрадно-духового оркестра
|Июнь 2020
|13.
|Концертная программа оркестра русских народных инструментов им. Г. Шендерёва
|Июнь 2020
|14.
|Видеопоздравление школ искусств муниципального образования «Славим город, в котором живем!»
|Июнь 2020
|15.
|Видеоальбом поздравление «Мой солнечный город» (
|Июнь 2020
|16.
|Видео-презентация
|Июнь 2020
|17.
|Видеопоздравление
|Июнь 2020
|18.
|Общесистемная сетевая акция
|Июнь 2020
|19.
|Поэтический марафон
|Июнь 2020
|20.
|Слайд презентация
|Июнь 2020
|21.
|Видеоролик
|Июнь 2020
|22.
|Видеопоздравление для маленьких симферопольцев
|Июнь 2020
|23.
|Интернет-выставка
|Июнь 2020
|24.
|Интернет-выставка фотографий
|Июнь 2020
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