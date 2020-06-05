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Афиша праздничных мероприятий к 236-летию Симферополя

Афиша праздничных мероприятий к 236-летию Симферополя

Опубликовал: CrimeaPRESS в Праздники в Крыму 18:18 05.06.2020

В Симферополе обнародовали афишу онлайн-мероприятий ко Дню города. Они уже начались.

№ п/пМероприятиеСрок проведения
1.Конкурс детского творчества «Мы – Симферополю!» по номинациям:

— «Воспеваю любимый город» — авторские стихи и проза о Симферополе

— «Символ Симферополя» — изготовление символа Симферополя – Пчелки

— «С днем рождения» — творческие работы декоративно-прикладного направления

с 18.05. по 02.06 2020г.
2.«О родном городе с любовью…» конкурс рисунков, отражающих любимый уголок городас 18.05. по 06.06 2020г.
3.Акция «Я ♥ свой город» — видео поздравления с Днём города от детей.с 18.05. по 02.06 2020г.
4.Флешмоб, посвященный Дню города Симферополя «Мы вместе»05.06.2020г.
5.«Это все о нем, о городе моем!» — конкурс фотографий с изображением любимых мест Симферополя с описаниемс 18.05. по 01.06 2020г.
6.«Мой любимый город!» — онлайн конкурс рисунковс 01.06. по 07.06.2020г.
7.«Мы в Симферополе» — онлайн конкурс фотоколлажей06.06.2020
8.Спортивный видеочелендж #деньГородаВместе-независимоОтРасстояния#с 05.06. по 11.06.2020г.
9.Спортивный фотоколлаж (слайд-шоу) «Хроники Дня города Симферополя»с 05.06. по 11.06.2020г.
10.Онлайн тур по Симферополю «Я люблю Симферополь, потому…»Июнь 2020
11.Концертная программа «Мой солнечный город» с участием творческих коллективов Центра эстрадного искусства (онлайн)Июнь 2020
12.Концертная программа «Музыка нашего города» в исполнении эстрадно-духового оркестра Центра эстрадного искусства (онлайн)Июнь 2020
13.Концертная программа оркестра русских народных инструментов им. Г. Шендерёва Центра эстрадного искусства (онлайн)Июнь 2020
14.Видеопоздравление школ искусств муниципального образования «Славим город, в котором живем!» Июнь 2020
15.Видеоальбом поздравление «Мой солнечный город» (Симферопольская детская школа искусств и Симферопольская детская художественная школа)Июнь 2020
16.Видео-презентация «Город собиратель»Июнь 2020
17.Видеопоздравление «О городе моём красивыми словами» (онлайн)Июнь 2020
18.Общесистемная сетевая акция «Город счастливых надежд»Июнь 2020
19.Поэтический марафон «С Днем рождения, родная столица!»Июнь 2020
20.Слайд презентация «Тебе, наш город, посвящается!» Июнь 2020
21.Видеоролик «Город счастья» Июнь 2020
22.Видеопоздравление для маленьких симферопольцев «Ожившая сказка Симферополя»Июнь 2020
23.Интернет-выставка «Удивительный Край» крымского художника Артёма ШубинаИюнь 2020
24.Интернет-выставка фотографий «Улочками Симферополя» Владимира МагомедоваИюнь 2020

 

 

 

Афиша праздничных мероприятий к 236-летию Симферополя

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