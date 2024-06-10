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Афёра в Севастополе: будьте внимательны — ушлых беспредельщиков летом в городе полно
фото: пресс-служба УМВД России в Севастополе

Афёра в Севастополе: будьте внимательны — ушлых беспредельщиков летом в городе полно

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 13:38 10.06.2024

42-летний ранее судимый за имущественные преступления приезжий из города Петропавловск-Камчатский, воспользовавшись стрессовой ситуацией, похитил у женщины пять тысяч рублей. А дело было так:

Установлено, что 71-летняя гостья из Северодвинска припарковала машину вблизи продуктового магазина и при выезде задним ходом не рассчитала расстояние до стоящего рядом автомобиля, задев его. Когда пенсионерка принялась искать владельца поврежденного авто, к ней подошел неизвестный мужчина и сообщил, что эта машина принадлежит его сестре. Затем злоумышленник сделал вид, что звонит родственнице для урегулирования вопроса и, якобы обсудив с ней детали произошедшего, предложил пожилой женщине передать ему пять тысяч рублей в качестве возмещения причиненного ущерба. Потерпевшая согласилась на такое предложение и перевела на банковский счет подозреваемого оговоренную сумму денег, после чего он скрылся в неизвестном направлении, — озвучили детали происшествия в пресс-службе УМВД России в Севастополе. 

Спустя несколько минут после того, как мужчина скрылся из поля зрения, к поврежденному автомобилю пришла его настоящая владелица и заявила, что ни о какой договоренности она не знает и у нее попросту нет братьев. Пенсионерка осознала, что стала жертвой мошенничества и обратилась за помощью в полицию.

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В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Нахимовскому району установили личность и задержали злоумышленника. В отношении фигуранта отделом дознания возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», ему грозит до двух лет лишения свободы.

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю

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