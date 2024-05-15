Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Агентство стратегических инициатив проводит социсследование на тему внутреннего туризма в России
актуально в республике
Агентство стратегических инициатив проводит социсследование на тему внутреннего туризма в России

Агентство стратегических инициатив проводит социсследование на тему внутреннего туризма в России

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:39 15.05.2024

Автономная некоммерческая организация «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» совместно с Министерством экономического развития Российской Федерации, Правительством Москвы, Фондом «Росконгресс», автономной некоммерческой организацией «Дирекция Выставки Достижений «Россия», автономной некоммерческой организацией «Национальные приоритеты» и Группой компаний Б1 проводит социологическое исследование с целью анализа спроса и предложения, изменений в сфере гостеприимства и туризма в 2023 году, предпочтений и ожиданий туристов от отдыха в 2024 году на территории Российской Федерации, а также оценки удовлетворенности туристов услугами, оказываемыми представителями российской туристической отрасли, включающее два опроса для представителей:

Узнайте больше:  Эксперты озвучили причину отмены льготной ипотеки с 1 июля

По результатам Исследования 2024 Агентство сформирует аналитический отчет, включающий результаты проведенных Опросов, которые помогут соотнести существующий спрос на путешествия по России с имеющимся предложением, оценить эффективность мер поддержки для представителей туристической отрасли, а также выявить закономерности в восприятии внутреннего туризма среднестатистическим российским туристом.

Результаты Исследования 2024 также помогут представителям туристической отрасли скорректировать предпринимательскую деятельность, исходя из ожиданий потребителей услуг, и сделать акцент на актуальных запросах современных путешественников.

С результатами предыдущего исследования «Российский внутренний туризм — 2023: новые горизонты», проведенного Агентством в 2023 году, можно ознакомиться по ссылке: https://asi.ru/library/vnutrenniy-turizm/195469/.

источник: пресс-служба Министерства курортов и туризма РК

Просмотры: 6

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: Крым туристический

Комментарии для сайта Cackle
Крым туристический
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.