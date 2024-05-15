Агентство стратегических инициатив проводит социсследование на тему внутреннего туризма в России

Автономная некоммерческая организация «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» совместно с Министерством экономического развития Российской Федерации, Правительством Москвы, Фондом «Росконгресс», автономной некоммерческой организацией «Дирекция Выставки Достижений «Россия», автономной некоммерческой организацией «Национальные приоритеты» и Группой компаний Б1 проводит социологическое исследование с целью анализа спроса и предложения, изменений в сфере гостеприимства и туризма в 2023 году, предпочтений и ожиданий туристов от отдыха в 2024 году на территории Российской Федерации, а также оценки удовлетворенности туристов услугами, оказываемыми представителями российской туристической отрасли, включающее два опроса для представителей:
- туристической отрасли на тему «Внутренний туризм в 2023-2024. Опрос профессионалов туристической отрасли» https://leader-id.ru/events/494480
- населения/туристов на тему «2024: отдыхаем в России, Где были? Что видели? Куда поедете?» https://leader-id.ru/events/494502?ref=leaderid_stories
По результатам Исследования 2024 Агентство сформирует аналитический отчет, включающий результаты проведенных Опросов, которые помогут соотнести существующий спрос на путешествия по России с имеющимся предложением, оценить эффективность мер поддержки для представителей туристической отрасли, а также выявить закономерности в восприятии внутреннего туризма среднестатистическим российским туристом.
Результаты Исследования 2024 также помогут представителям туристической отрасли скорректировать предпринимательскую деятельность, исходя из ожиданий потребителей услуг, и сделать акцент на актуальных запросах современных путешественников.
С результатами предыдущего исследования «Российский внутренний туризм — 2023: новые горизонты», проведенного Агентством в 2023 году, можно ознакомиться по ссылке: https://asi.ru/library/vnutrenniy-turizm/195469/.
источник: пресс-служба Министерства курортов и туризма РК
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