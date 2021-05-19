Аграриев Крыма приглашают на бесплатное обучение органическому сельскому хозяйству

Крымских аграриев приглашают на бесплатное обучение органическому сельскому хозяйству. Учебный процесс будет организован на базе сертифицированных органических сельхозпредприятий Республики Крым, Приморского края, Орловской области.

Занятия пройдут в рамках проекта Союза органического земледелия «Органическое сельское хозяйство – новые возможности». Специалисты органических сельхозпредприятий с большим опытом работы научат практическим основам органического производства, полному циклу агротехнологий по одной из сельхозкультур по всем стадиям вегетации от осенней подготовки почвы до сбора и хранения урожая. Также в ходе занятий будет продемонстрировано состояние почвы и растений, рассмотрены аспекты процесса перехода на органическое производство, требований российских и международных стандартов, сертификации, параметров проверок, разрешенных и запрещенных к использованию веществ, средств защиты и питания растений и многое другое, — сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства РК.

Обучения запланированы в июле и августе:

22-23 июля – органическая гречиха по системе ученого Ивана Овсинского на базе ООО «Путь жизни», Орловская область (сертификат органик по ГОСТ 33980-2016);

5-6 августа — органическое виноградарство на базе КФХ Д.В. Шелаев, Республика Крым (сертификат органик по ГОСТ 33980-2016);

26-27 августа — органическая тыква и ее экспорт в Японию на базе КФХ А.И. Гришко, Приморский край (сертификат по международному органическому стандарту JAS).

Принять участие смогут все желающие бесплатно, для этого необходимо пройти регистрацию на сайте Союза органического земледелия в разделе «Обучение» https://soz.bio/registraciya-i-raspisanie-obucheniya-or/

Там же можно ознакомиться с подробным расписанием обучения в каждом из регионов. Проезд, проживание и питание оплачивается участниками обучения самостоятельно за свой счет.