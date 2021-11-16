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Аграрии Крыма могут получить единовременную скидку на лизинг по госпрограмме
фото: pxhere.com

Аграрии Крыма могут получить единовременную скидку на лизинг по госпрограмме

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 15:33 16.11.2021

О том, что крымские аграрии могут получить единовременную скидку на лизинг по госпрограмме, сообщил заместитель Председателя Совета министров РК – министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин. Лизинговая компания РНКБ стала участником государственной программы по льготной долгосрочной аренде от Министерства сельского хозяйства России.

Теперь у наших предпринимателей появилась ещё одна возможность развивать свой агробизнес на выгодных условиях. Хочу отметить, что стратегически значимая сельскохозяйственная отрасль Республики Крым является одной из перспективнейших для инвестиций. Поэтому проявляется большой интерес развития как небольших ферм, так и предприятий полного цикла, — цитирует пресс-служба вице-премьера.

По сообщению генерального директора ЛК РНКБ Андрея Таразанова, по программе для аграриев предусмотрена единовременная скидка 25% или 45% при уплате авансового платежа по договору лизинга российского оборудования и техники для производства, переработки или реализации продукции АПК.

По информации пресс-службы Министерства сельского хозяйства Республики Крым

Аграрии Крыма могут получить единовременную скидку на лизинг по госпрограмме

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