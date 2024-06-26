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Аграрий аграрию рознь. В этих теплицах в у выращивали не огурчики-помидорчики
Фото: прокуратура РК

Аграрий аграрию рознь. В этих теплицах в Крыму выращивали не огурчики-помидорчики

Опубликовал: CrimeaPRESS в Прокуратура Крыма и Севастополя 20:57 26.06.2024

В Крыму будут судить двух местных «аграриев». Они обвиняются по п. «а» ч. 2 ст. 231 УК РФ (незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства).

По версии следствия, в сентябре прошлого года неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, арендовало у жителя Нижнегорского района две теплицы, в которых обвиняемые осуществляли культивирование растений конопли. Для доведения наркосодержащих растений до стадии созревания мужчины производили полив и взрыхление почвы, а также осуществляли охрану теплиц в ночное время. В результате им удалось вырастить 44 растения конопли. Незаконная деятельность обвиняемых была выявлена и пресечена сотрудниками органов внутренних дел, – сообщили в надзорном ведомстве.

С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело направлено в Нижнегорский районный суд для рассмотрения по существу.

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