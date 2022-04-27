реклама крым
Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | Агрессивные противники спецоперации на Украине, да и самой буквы Z «просочились» в Севастополь

crimeapress_news



реклама в крыму


Агрессивные противники спецоперации на Украине, да и самой буквы Z «просочились» в Севастополь
Скриншот: УМВД по г. Севастополю

Агрессивные противники спецоперации на Украине, да и самой буквы Z «просочились» в Севастополь

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:41 27.04.2022

Уже не первое уголовное дело в Севастополе, так или иначе касающееся спецоперации на Украине и самой буквы Z. По информации городского УМВД, возбуждено дело в отношении мужчины, ударившего автовладельца за Z на его машине.

Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Гагаринскому району Севастополя совместно с коллегами из регионального УФСБ задержан подозреваемый в хулиганских действиях. Полицейские установили, что днём к 23-летнему автовладельцу подошёл незнакомец и сделал ему замечание из-за размещённой на автомобиле символики в поддержку специальной военной операции Российской Федерации на Украине.

По этому поводу между мужчинами возник спор, во время которого прохожий потребовал у водителя удалить патриотическую атрибутику с транспортного средства. Получив категорический отказ от автовладельца, он ударил его несколько раз, а затем скрылся, — рассказали в пресс-службе севастопольской полиции.

После неудачной попытки самостоятельно задержать злоумышленника, потерпевший обратился в полицию. В результате проведённых оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан. Им оказался 27-летний житель Подмосковья. В отношении данного гражданина возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 1 ст. 213 Уголовного кодекса Российской Федерации «Хулиганство». С фигуранта взята подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Узнайте больше:  Бить врага по-суворовски: глазомер, быстрота, натиск. Исторические параллели от Минобороны РФ

А теперь посмотрим и послушаем слова «искреннего раскаяния» этого деятеля с «гражданской позицией».


Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

Комментарии для сайта Cackle
Включайтесь в обсуждение:
<br>

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. КрымPRESS, 2015 - 2022гг.