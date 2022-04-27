Агрессивные противники спецоперации на Украине, да и самой буквы Z «просочились» в Севастополь

Уже не первое уголовное дело в Севастополе, так или иначе касающееся спецоперации на Украине и самой буквы Z. По информации городского УМВД, возбуждено дело в отношении мужчины, ударившего автовладельца за Z на его машине.

Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Гагаринскому району Севастополя совместно с коллегами из регионального УФСБ задержан подозреваемый в хулиганских действиях. Полицейские установили, что днём к 23-летнему автовладельцу подошёл незнакомец и сделал ему замечание из-за размещённой на автомобиле символики в поддержку специальной военной операции Российской Федерации на Украине. По этому поводу между мужчинами возник спор, во время которого прохожий потребовал у водителя удалить патриотическую атрибутику с транспортного средства. Получив категорический отказ от автовладельца, он ударил его несколько раз, а затем скрылся, — рассказали в пресс-службе севастопольской полиции.

После неудачной попытки самостоятельно задержать злоумышленника, потерпевший обратился в полицию. В результате проведённых оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан. Им оказался 27-летний житель Подмосковья. В отношении данного гражданина возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 1 ст. 213 Уголовного кодекса Российской Федерации «Хулиганство». С фигуранта взята подписка о невыезде и надлежащем поведении.

А теперь посмотрим и послушаем слова «искреннего раскаяния» этого деятеля с «гражданской позицией».