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Агрономы — самые высокооплачиваемые работники агропромышленности в России
фото: pikist.com

Агрономы — самые высокооплачиваемые работники агропромышленности в России

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:19 09.07.2024

Эксперты Авито Работы изучили динамику средних предлагаемых зарплат для работников, задействованных в сфере агропромышленности. Исследование показало, что в I полугодии 2024 года самые высокие зарплаты в агропромышленности работодатели предлагали соискателям на должность агронома — они составили в среднем 99 296 рублей в месяц, при этом за год сумма выросла на 50%. В целом по отрасли средние предлагаемые зарплаты для новых сотрудников увеличились на 29% и составили 67 194 рубля в месяц за полный рабочий день.

На втором месте в рейтинге — профессия водителя трактора со средней предлагаемой зарплатой в 82 317 рублей для новых сотрудников (+8% за год). Водители тракторов играют важную роль в механизации сельскохозяйственных работ, поэтому их востребованность у работодателей выросла на 25% по сравнению с показателями прошлого год.

Зарплаты выше среднего по отрасли работодатели могли предложить также  сотрудникам при трудоустройстве на грузчика — в первом полугодии 2024 года соискатели на эту позицию в сфере агропромышленности могли рассчитывать в среднем на 74 897 рублей (+43% за год).

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ТОП-5 самых высокооплачиваемых профессий в агропромышленности  

Профессия Средняя предлагаемая зарплата, руб.,

I полугодие 2024

 Прирост средней предлагаемой зарплаты, %, I полугодие 2023/2024
Агроном 99 296 +50%
Водитель трактора 82 317 +8%
Грузчик 74 897 +43%
Упаковщик 72 221 +26%
Жиловщик мяса 71 786 +80%

Рост средних зарплатных предложений для агрономов отчасти связан с изменением квалификационных требований к этим специалистам. Сегодня в круг задач агронома входит работа с цифровой техникой, управление машинами и процессами. Увеличение объемов сельскохозяйственных работ также сказывается на возросшей востребованности работников склада — сборщиков и упаковщиков. Эти сотрудники задействованы сразу в нескольких сферах: производстве, ритейле, e-comm и других. Спрос работодателей на упаковщиков только в агропромышленности вырос на 87% за год, — комментирует директор категории «Рабочие и линейные профессии» Авито Работы Александр Сампетов. 

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