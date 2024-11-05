Ах, эта свадьба-свадьба... В разгар веселья жительница Симферополя пырнула ножом обидчика

Прокуратура поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 53-летней жительницы Симферополя. Судом установлено, что в ноябре 2023 года в селе Мазанка во время свадьбы дочери у осужденной произошел конфликт с ранее незнакомым ей мужчиной, которому она нанесла один удар складным ножом в брюшную область, причинив тяжкий вред здоровью. Женщина была задержана сотрудниками органов внутренних дел.

Суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил женщину к 2 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

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