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Ах, эта свадьба-свадьба... В разгар веселья жительница Симферополя пырнула ножом обидчика
Фото: прокуратура РК

Ах, эта свадьба-свадьба… В разгар веселья жительница Симферополя пырнула ножом обидчика

Опубликовал: CrimeaPRESS в Прокуратура Крыма и Севастополя 14:13 05.11.2024

Прокуратура поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 53-летней жительницы Симферополя. Судом установлено, что в ноябре 2023 года в селе Мазанка во время свадьбы дочери у осужденной произошел конфликт с ранее незнакомым ей мужчиной, которому она нанесла один удар складным ножом в брюшную область, причинив тяжкий вред здоровью. Женщина была задержана сотрудниками органов внутренних дел.

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Суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил женщину к 2 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

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