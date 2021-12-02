Ах, эта свадьба, свадьба, свадьба пела и… стреляла. Случай в Симферополе

В Симферополе сотрудниками полиции пресечены противоправные действия участников свадебного кортежа.

Сотрудники УМВД России по г. Симферополю установили личность правонарушителей, которые грубо нарушили общественный порядок, выразившийся в произведении выстрелов в воздух из оружия во время празднования свадьбы. Двое мужчин 26 и 33 лет жители Кировского района, устроили стрельбу в воздух на улицах города и из автомобиля, двигаясь в свадебном кортеже, — рассказали в МВД по РК.