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Ах, эта свадьба, свадьба, свадьба пела и… стреляла. Случай в Симферополе
Скриншот: МВД по РК

Ах, эта свадьба, свадьба, свадьба пела и… стреляла. Случай в Симферополе

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:49 02.12.2021

В Симферополе сотрудниками полиции пресечены противоправные действия участников свадебного кортежа.

Сотрудники УМВД России по г. Симферополю установили личность правонарушителей, которые грубо нарушили общественный порядок, выразившийся в произведении выстрелов в воздух из оружия во время празднования свадьбы. Двое мужчин 26 и 33 лет жители Кировского района, устроили стрельбу в воздух на улицах города и из автомобиля, двигаясь в свадебном кортеже, — рассказали в МВД по РК.

В ходе выяснения обстоятельств полицейские задержали фигурантов и доставили в отдел полиции. У них был изъят охолощенный автомат.

Ах, эта свадьба, свадьба, свадьба пела и… стреляла. Случай в Симферополе

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