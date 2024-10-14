Ахтем Закиров из Сакского района взял серебро чемпионата России по боксу

Мастер спорта международного класса Ахтем Закиров из села Крымского Сакского района (тренеры – Вилен Сейтосманов и Редван Абдураманов) стал серебряным призером чемпионата России по боксу-2024. Соревнования 2-13 октября прошли в Иркутске во Дворце спорта «Труд».

Ахтем Закиров поднялся на пьедестал почета в весовой категории до 51 кг. Крымчанин, отмечает «Крымский спорт», провел пять зрелищных поединков – одержал четыре победы, но в финале, к сожалению, уступил Баиру Батлаеву из Бурятии (0:5).

Вот что написал о бое Батлаев – Закиров известный российский спортивный журналист и комментатор Александр Беленький:

Батлаев хорошо начал бой, хотя этого и не было видно. Его задача была заставить Зкирова показать все, на что он был способен. Тот и показал. Ахтем небольшого роста и при любой возможности сокращал дистанцию. Но к концу первого раунда Батлаев освоился с этим. Во втором раунде он выглядел лучше, а главное, если можно так сказать, осмысленнее. На повторах было видно, что попадает он лучше и плотнее Закирова. Третий раунд уже пошел под его диктовку. Смелый Закиров считал, что он победил, он должен был так считать, а как иначе, но нет. Четко отработавшие в этом бою судьи назвали победителем Батлаева, и они были правы.

Баир Батлаев второй год подряд становится чемпионом России. У Ахтема Закирова, к слову, тоже есть титул чемпиона страны – он завоевал его в 2021 году.

источник: «Крымский спорт»

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