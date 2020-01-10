Аэропорт Симферополя станет международным де-факто. К лету заработает воздушная линия с Ереваном

Росавиация согласовала запуск авиасообщения между аэропортами Симферополя (Крым) и Еревана (Армения) в 2020 году, прорабатывается вопрос об открытии маршрута между Крымом и Турцией (аэропорт в Стамбуле). Об этом сообщил председатель комитета по туризму, курортам и спорту Госсовета РК Алексей Черняк. Он также уточнил, какой оператор будет выполнять эти международные рейсы.

Компания «Икар», которая входит в группу компаний Pegas Fly, получила согласование Росавиации на семь вылетов в неделю Ереван — Симферополь. Сейчас они планируют начать с двух вылетов с весны этого года, ближе к лету. Сейчас идут рабочие процессы авиакомпании по заключению договоров с аэропортами, получению лотов, — цитирует Черняка ТАСС .

Парламентарий уточнил, что также прорабатывается запуск авиасообщения между Симферополем и Стамбулом.

Сперва они запустят на Ереван, а следующим этапом станет запуск Симферополь — Стамбул. Надеемся, что после совместного запуска «Турецкого потока» нам это удастся совместными силами реализовать, — добавил Черняк.

В пресс-службе аэропорта Симферополя ТАСС уточнили, что инфраструктура аэропорта предусматривает возможность обслуживания международных рейсов. В частности, для пассажиров, вылетающих в страны Таможенного союза или прибывающих из них, в терминале оборудованы 12 специальных кабин пограничного контроля, а также отдельные выходы на посадку.

Аэропорт Симферополь обеспечит максимально комфортные условия для авиакомпаний, желающих организовать полеты как в ближнее, так и дальнее зарубежье, — отметили в аэропорту крымской столицы.

Сейчас симферопольский аэропорт принимает рейсы 67 внутрироссийских направлений.