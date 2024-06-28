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«Ак Барс»: универсальных «десантников» проекта 23900 будут достраивать в у
фото: By Kirill Borisenko - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=123194658

«Ак Барс»: универсальных «десантников» проекта 23900 будут достраивать в Крыму

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:27 28.06.2024

Универсальные десантные корабли (УДК), проекта 23900 «Иван Рогов» и «Митрофан Москаленко» будут достраиваться на месте их закладки — в Крыму на судостроительном заводе имени Б. Е. Бутомы. Об этом сообщил ТАСС глава судостроительной корпорации «Ак Барс» Ренат Мистахов по итогам Международного военно-морского салона (МВМС) «Флот-2024».

Место достройки однозначно меняться не будет, — сказал он, отвечая на вопрос, может ли поменяться место их достройки в связи с закрытием для кораблей Черноморских проливов. — Все технологические работы уже развернуты. Мы находимся в графике строительства. Факторов, которые могли бы сдерживать строительство кораблей проекта 23900 нет. Все идет в плановом порядке. 

По словам Мистахова, «их строительство для нас является приоритетной задачей с учетом загрузки, рабочих мест и понимания перспектив развития завода».

Там работает большое количество людей, появляются другие виды работ, корпусные, достроечные, малярно-изоляционные. Начинаем прокладывать определенные системы, — добавил он.

Два УДК проекта 23900 были заложены в Керчи 20 июля 2020 года. По данным открытой печати, каждый из кораблей проекта будет способен перевозить до 1 тыс. морских пехотинцев, до 75 единиц боевой техники, вертолеты и десантные катера.

О «Флоте-2024»

МВМС «Флот-2024» проходил в 12-й раз, и второй раз на новой для салона площадке — в Музее военно-морской славы и в конгрессно-выставочном центре на территории туристическо-рекреационного кластера «Остров фортов» в Кронштадте с 19 по 23 июня. ТАСС — стратегический медиапартнер МВМС «Флот-2024».

источник: ТАСС
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