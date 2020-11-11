Академия футбола Крыма объявляет о новом наборе

Академия футбола Крыма, набирая новые группы, приглашает на просмотр мальчиков 2010 года рождения, а также девочки 2004-2008 г.р..
Отбор состоится 14 ноября в Евпатории. Девочки приглашаются к 12:00, мальчики к 14:00. Для прохождения отбора необходимо собрать пакет документов и заполнить заявки, — отмечают в Академии футбола.
Вся информация об условиях отбора и перечень необходимых документов доступны на сайте Академии по ссылкам:
- для мальчиков:
https://www.crimea.academy/publics/274/
- для девочек:
https://www.crimea.academy/publics/275/
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