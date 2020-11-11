Академия футбола Крыма объявляет о новом наборе

Академия футбола Крыма, набирая новые группы, приглашает на просмотр мальчиков 2010 года рождения, а также девочки 2004-2008 г.р..

Отбор состоится 14 ноября в Евпатории. Девочки приглашаются к 12:00, мальчики к 14:00. Для прохождения отбора необходимо собрать пакет документов и заполнить заявки, — отмечают в Академии футбола.

Вся информация об условиях отбора и перечень необходимых документов доступны на сайте Академии по ссылкам: