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Академия футбола Крыма объявляет о новом наборе
фото: пресс-служба Министерства спорта РК

Академия футбола Крыма объявляет о новом наборе

Опубликовал: КрымPRESS в Спорт в Крыму 19:36 11.11.2020

Академия футбола Крыма, набирая новые группы, приглашает на просмотр мальчиков 2010 года рождения, а также девочки 2004-2008 г.р..

Отбор состоится 14 ноября в Евпатории. Девочки приглашаются к 12:00, мальчики к 14:00. Для прохождения отбора необходимо собрать пакет документов и заполнить заявки, — отмечают в Академии футбола.

Вся информация об условиях отбора и перечень необходимых документов доступны на сайте Академии по ссылкам:

Академия футбола Крыма объявляет о новом наборе

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