Академия «Меганом»: Митрополит Тихон дал напутствие молодым иконописцам

Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов) посетил Академию творческих индустрий «Меганом» (проект «Таврида.АРТ»). Владыка познакомился с территорией образовательного центра и оценил первые итоги образовательной программы по созданию внутреннего убранства храма-часовни во имя св. Великомученика Георгия Победоносца, строительство которого уже ведется в бухте Капсель в Крыму.

Оригинальная архитектура строящегося храма позволяет создавать в его убранстве новую динамику и пластику, так как то, что вы делаете, — искусство XXI века. Оно должно быть канонично и в то же время нести в себе нечто особое, смыслово и творчески оправданное. Внешний вид вашего храма очень динамичен — это корабль. Тогда и внутри так же возможно присутствие особой, и опять же повторюсь, оправданной с точки зрения смыслов динамики. А что может быть динамичнее, чем Георгий Победоносец, побеждающий змея? Георгий Победоносец символизирует победу добра над злом, жизни над смертью. Думаю, именно эту идею в первую очередь необходимо отобразить в убранстве храма. И безусловно, в первую очередь это образ побеждающего зло и смерть Воскресшего Господа Иисуса Христа, — Глава Крымской митрополии дал свои рекомендации и напутствия участникам образовательной программы, которая проходит с 8 ноября по 23 декабря в Академии «Меганом», где художники, иконописцы, реставраторы, мозаичисты и художники-монументалисты прорабатывают проект внутреннего убранства храма-часовни во имя св. Великомученика Георгия Победоносца.

Совместно с экспертами молодые мастера занимаются созданием росписей, написанием икон для иконостаса, а также созданием декоративных элементов храмового убранства. В рамках программы участники не только слушают лекции об истории иконописи и православия в России, но и встречаются с видными представителями церковного монументального искусства.

На данном этапе проработаны 5 вариантов эскизного решения росписи северной стены храма с изображением жития святого Великомученика Георгия Победоносца, найдены варианты цветового и композиционного решения, представлены фрагменты росписей в полномасштабном формате и проделаны поиски решений по внедрению реального пейзажа в иконописной технике.

Куратор программы — Мария-Николь Селиванова, руководитель арт-парка «Таврида», художник-реставратор станковой и монументальной живописи.

Экспертами программы стали художник-иконописец, автор дизайн-проекта росписи Алексей Паромов, художник-иконописец, член Союза художников России Сергей Смирнов, художник-монументалист, иконописец Александр Цыпков, специалист Синодального отдела по делам молодежи Русской Православной Церкви, диакон Евгений Есауленко, профессор РАЖВиЗ И. Глазунова Наталья Бицадзе.

Храм-часовня во имя св. Великомученика Георгия Победоносца в бухте Капсель — это первый опыт арт-кластера «Таврида» по строительству культовых сооружений. Инвестиционный проект реализуется силами мецената-храмостроителя Алексея Кахидзе при поддержке «Тавриды» и в партнерстве с Синодальным отделом по делам молодежи РПЦ. В дальнейшем при поступлении инвестиционных предложений на территории арт-кластера могут появиться культурные объекты и других вероисповеданий России.

Академия творческих индустрий «Меганом» — это концептуально новая образовательная среда для молодых представителей культуры, искусства и творческих индустрий, ядро арт-кластера «Таврида» (проект Росмолодёжи). Круглогодичный образовательный центр позволяет специалистам расширить знания и профессиональные компетенции под кураторством признанных лидеров направлений и принять участие в интерактивных проектах, подготовленных в сотрудничестве с ведущими институциями и корпоративными партнерами.