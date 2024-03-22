Академия «Меганом» объявляет набор на программу для драматургов

С 13 по 19 мая в Академии творческих индустрий «Меганом» (проект «Таврида.АРТ» от Росмолодёжи) стартует образовательная программа «Молодежное творческое сообщество сценаристов и драматургов». Регистрация открыта с 18 марта по 30 апреля на сайте арт-кластера «Таврида» и в приложении «Меганом» в VK.

В Академии творческих индустрий «Меганом» с 13 по 19 мая пройдет образовательная программа, где молодые сценаристы и драматурги смогут раскрыть свой творческий потенциал и освоить все аспекты создания сценариев. Программа направлена на формирование молодежного творческого сообщества в сфере драматургии.

Обучение будет вестись опытными сценаристами, чьи работы известны в кинематографической среде и признаны экспертами в данной области. Вместе с профессионалами участники программы создадут свои собственные сценарии, которые могут стать отправной точкой в их карьере, открыть новые горизонты в мире кинематографии и помочь воплотить мечты в реальность. Созданные сценарии могут быть представлены на различных кинофестивалях и кинематографических мероприятиях, что даст возможность участникам программы проявить себя и получить признание в индустрии.

Среди экспертов программы — Андрей Золотарев, сценарист, режиссер, продюсер, актер, автор сценария сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», Андрей Кретов, продюсер телепроектов «20/22», «Оффлайн», «Оффлайн 2», «Крепкая броня», Данил Мотин, создатель, продюсер и режиссер документального фильма с элементами анимации «Краткая история русской культуры», продюсер и режиссер документального фильма и серии видеороликов «Без границ» и веб-сериала в VK «Осталась одна Таня», Аристарх Венес, актер театра и кино, снявшийся в картинах «20/22», «Кадетство», «Закон каменных джунглей», «Водоворот», «Документалист», «Мастер», «Детективный синдром», Григорий Сотников, ведущий редактор онлайн-кинотеатра ОККО, Анна Овчарова, режиссер, сценарист, основатель сценарного агентства PRO-GRELKA, автор и соведущая онлайн-шоу Off-Ice Show при поддержке Первого канала, Саид Дашук-Нигматулин, актер, режиссер, продюсер, член Союза кинематографистов РФ.

Образовательная программа «Молодежное творческое сообщество сценаристов и драматургов» пройдет с 13 по 19 мая в Крыму в Академии творческих индустрий «Меганом». Участие бесплатное. Подать заявку можно до 30 апреля в приложении «Меганом» в VK и на сайте арт-кластера «Таврида».

Куратор программы — Марго Шнегас, руководитель направления «Кино и анимация» арт-кластера «Таврида».

источник: пресс-служба арт-кластера «Таврида.АРТ»