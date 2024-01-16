Академия «Меганом» объявляет новый набор на образовательную программу для иконописцев

С 5 по 18 февраля и с 19 по 27 февраля в Академии творческих индустрий «Меганом» (проект «Таврида.АРТ») пройдет новый поток образовательной программы по созданию внутреннего убранства храма-часовни. К участию в программе приглашаются художники, иконописцы, реставраторы, мозаичисты и художники-монументалисты. Регистрация открыта до 20 января на сайте арт-кластера «Таврида» и в приложении «Меганом» в VK.

В Крыму в Академии «Меганом» уже третий месяц проходит образовательная программа, участники которой — молодые художники и иконописцы — работают над проектом внутреннего убранства храма-часовни во имя св. Великомученика Георгия Победоносца, строительство которого ведется в бухте Капсель.

Программа проходит с разбивкой на модули. Каждая новая группа участников продолжает и дополняет работу предыдущих. На сегодняшний день уже созданы эскизы общей росписи внутренних стен храма, отдельные элементы эскизов со сценами из жития св. Георгия Победоносца, варианты цветовых решений, мозаичного оформления баптистерия и орнамента для иконостаса. Также разработана 3D-модель храма и создан его макет с общей росписью внутренних стен.

В феврале участникам очередного модуля предстоит продолжить эту работу. В дополнение к практической части они изучат и теорию: рассмотрят основы православного храмостроительства, архитектуру, канонические требования и ключевые аспекты в проектировании православного храма. Слушателей ждут лекции об истории иконописи и православия в России, встречи с видными представителями церковного искусства и путешествие по святым местам Крыма.

Четвертый и пятый образовательные модули программы по созданию внутреннего убранства храма-часовни пройдут с 5 по 18 февраля и с 19 по 27 февраля в Крыму в Академии творческих индустрий «Меганом». Участие бесплатное. Подать заявку можно до 20 января включительно на сайте https://tavrida.art/academy и в приложении «Меганом» в VK.

Куратор программы — Мария-Николь Селиванова, руководитель арт-парка «Таврида», художник-реставратор станковой и монументальной живописи.

Храм-часовня во имя св. Великомученика Георгия Победоносца в бухте Капсель — это первый опыт арт-кластера «Таврида» по строительству культовых сооружений. Инвестиционный проект реализуется силами мецената-храмостроителя Алексея Кахидзе при поддержке «Тавриды» и Синодального отдела по делам молодежи РПЦ. В дальнейшем при поступлении инвестиционных предложений на территории арт-кластера могут появиться культурные объекты и других вероисповеданий России.

Академия творческих индустрий «Меганом» — это концептуально новая образовательная среда для молодых представителей культуры, искусства и творческих индустрий, ядро арт-кластера «Таврида» (проект Росмолодёжи). Круглогодичный образовательный центр позволяет специалистам расширить знания и профессиональные компетенции под кураторством признанных лидеров направлений и принять участие в интерактивных проектах, подготовленных в сотрудничестве с ведущими институциями и корпоративными партнерами.

источник: пресс-служба арт-кластера «Таврида»