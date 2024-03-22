Академия «Меганом»: открыт набор на образовательную программу для молодых кинематографистов

С 13 по 19 мая в Академии творческих индустрий «Меганом» (проект «Таврида.АРТ» от Росмолодёжи) пройдет новая образовательная программа «Молодежное творческое сообщество профессионалов в сфере кино «МОСТ». Регистрация на программу открыта с 20 марта по 20 апреля на сайте арт-кластера «Таврида» и в приложении «Меганом» в социальной сети «Вконтакте».

В Академии «Меганом» стартует новая образовательная программа, которая подойдет режиссерам кино, анимации и монтажа, а также звукорежиссерам, операторам, продюсерам и мультипликаторам. Молодые специалисты в сфере кино и анимации получат возможность раскрыть свой творческий потенциал под руководством ведущих деятелей кинематографии.

Обучение проведут опытные профессионалы — режиссеры, операторы, продюсеры, режиссеры анимации. В качестве экспертов выступят продюсер Андрей Кретов, актер театра и кино Аристарх Венес, сценарист Андрей Золотарев, оператор Ольга Ливинская, режиссер Саид Дашук-Нигматулин, режиссер-мультипликатор Татьяна Ильина и другие.

Вместе с экспертами участники программы создадут собственное кинематографическое произведение, которое в дальнейшем будет представлено на кинофестивалях и других профильных мероприятиях. А полученные знания, опыт и контакты могут стать отправной точкой для участников в дальнейшем развитии и профессиональной карьере.

По итогам программы молодые специалисты расширят творческие связи, улучшат навыки съемки, монтажа и постпродакшна, разберут тонкости кинематографического процесса, получат опыт работы с профессиональным оборудованием и программным обеспечением, опыт создания собственных кинопроектов, участия в реальных съемках и многое другое.

источник: пресс-служба арт-кластера «Таврида.АРТ»