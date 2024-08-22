Академию хореографии в Севастополе возглавит балерина Большого театра Мария Александрова

Народная артистка России Мария Александрова, которая является приглашенной балериной Большого театра, стала исполняющей обязанности ректора в Академии хореографии Севастополя вместо артиста балета Сергея Полунина, сообщается на странице учреждения в социальной сети «

С настоящего времени исполняющей обязанности ректора ФГБОУ ВО «Академии хореографии Севастополя» станет прима-балерина, народная артистка России Мария Александровна Александрова. Сергей Владимирович Полунин становится советником, — говорится в сообщении.

Полунин был назначен исполняющим обязанности ректора в августе 2019 года, как тогда сообщили в министерстве культуры РФ — «до проведения выборов ректора». Он оставался в этом статусе все пять лет.

На сайте Большого театра сообщается, что Александрова в 1997 окончила Московское хореографическое училище (класс Софьи Головкиной). В 1997-2017 была артисткой балетной труппы Большого театра, с 2017 — приглашенная балерина. Удостоена российских федеральных и международных премий.

Выступала в спектаклях других театров, в том числе — Парижской национальной оперы, Мариинского театра, Тбилисского театра оперы и балета им. Палиашвили. Выступала в спектаклях Русского камерного балета «Москва», принимала участие в ряде крупных гала-концертов, среди которых гала-концерт, сопровождавший церемонию открытия нового театра в городе Аполло (США), в гала-концерте в Афинах, в гала-концерте звезд балета в Мадриде и других. Принимала участие в ряде крупных фестивалей, среди которых Международный фестиваль балета «Мариинский», фестиваль в честь Майи Плисецкой на сцене Королевского театра/Teatro Real в Мадриде, стала постоянной участницей проекта «Русские сезоны XXI век».

Академия хореографии — часть культурного комплекса, который строят в Севастополе на мысе Хрустальном по поручению президента России Владимира Путина. Ввод ее здания в эксплуатацию запланирован на осень 2024 года, но уже несколько лет учреждение работает на арендованных площадях.