Академию «Меганом» посетил министр образования, науки и молодежи РR

Валентина Лаврик выступила с докладом перед представителями образовательных организаций Республики Крым на площадке Академии творческих индустрий «Меганом» (арт-кластер «Таврида», проект Росмолодёжи). Мероприятие прошло 1 марта в рамках программы «Творчество в школе: новые горизонты».

В своем выступлении Валентина Лаврик рассказала об основных аспектах государственной политики в сфере образования, ее достижениях и развитии в крымских школах, а также обозначила моменты, которые требуют особого внимания со стороны их представителей.

Сейчас в стране реализуются программы модернизации образовательной системы, где каждая школа получает право на создание определенной среды для реализации задач по воспитанию детей. Учитель — это тот человек, который формирует мировоззрение каждого человека, кто учится в школе. Поэтому наши учителя должны знать, как точечно создавать такую среду, которая бы формировала традиционные морально-нравственные ценности, — отметила министр.

Участниками программы «Творчество в школе: новые горизонты» стали более 170 директоров школ, их заместителей и советников по воспитательной работе. В течение четырех дней они будут разрабатывать стратегические творческие векторы и идеи развития школьной среды под руководством ведущих федеральных специалистов в сфере образования и воспитания.

Обучаться творческому подходу в воспитании школьников приехали представители из 13 муниципалитетов: Алушты, Армянска, Джанкоя, Евпатории, Керчи, Красноперекопска, Сак, Симферополя, Судака, Феодосии, Ялты, а также Бахчисарайского и Черноморского районов. Валентина Лаврик подчеркнула, что такой формат обучения и взаимодействия — это не только прекрасная возможность повысить профессиональное мастерство педагогов Республики Крым, но также шанс по-новому взглянуть на актуальные проблемы и найти решения тех задач, которые сегодня стоят перед сферой образования.

источник: пресс-служба арт-кластера «Таврида.АРТ»