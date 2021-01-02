Акция «Ёлка желаний» в Херсонесе Таврическом

Музей-заповедник «Херсонес Таврический» принял участие в акции «Ёлка желаний» – всероссийском благотворительном проекте, который в Севастополе проводится с 15 декабря 2020 года по 28 февраля 2021 года. Мероприятие позволяет людям, способным помочь другим, сделать это, а детям, нуждающимся в помощи, – получить поддержку и необходимое внимание взрослых. Директор музея Елена Морозова сняла с «Ёлки желаний» два новогодних шара, на которых дети записали свои заветные мечты. На одном из шаров было изложено желание Александры, которая учится в 6-м классе и посещает занятия по робототехнике.

Когда мы сделали первого робота, нам сказали изобразить, как будет выглядеть робот, как он будет двигаться. Мне стало очень интересно попробовать создать мультик, и я загадала на Новый год компьютер, – цитирует пресс-служба музея-заповедника девочку.

Накануне Нового года первый заместитель директора музея Татьяна Сарапулкина вручила Александре сертификат на получение техники:

Компьютер еще не закуплен, но данный сертификат подтверждает право его получения в начале следующего года. Пусть этот компьютер пригодится не только для учебы, но и для развития любимого дела, для поддержания творческих порывов.

На втором елочном шаре было желание 11-летнего Никиты, который мечтает о велосипеде.

К сожалению, приёмные родители мальчика не смогли приехать в Херсонес за сертификатом, но коллектив музея-заповедника обязательно исполнит мечту Никиты и в январе 2021 года привезет ему домой, в село Орлиное, желанный подарок, — сообщили в пресс-службе музея-заповедника.

Напоминаем, что акция «Ёлка желаний» с наступлением 2021 года не заканчивается. До 28 февраля любой севастополец может снять шар и исполнить детскую мечту.