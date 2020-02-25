Акция «Нетрезвый водитель» в Ялте — задержаны шесть водителей

Оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель» сотрудники Госавтоинспекции в Ялте провели в минувшие выходные.
В рамках операции проводились специализированные рейды, направленные на снижение уровня аварийности, профилактику ДТП с участием водителей, находящихся в состоянии опьянения. В результате отработки выявлено 6 водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения, в отношении которых составлено 4 административных материала по ч.1 ст.12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения), а также 2 административных материала по ч.2 ст.12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем транспортного средства, не имеющим права управления транспортным средством либо лишение права управления транспортным средством, законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения). Таким образом, благодаря бдительности сотрудников ДПС шесть водителей не превратились в потенциальных «убийц на дороге». В результате отстранения нетрезвых людей от управления транспортным средством, спасены жизни многих ялтинцев, — отмечают в пресс-службе МВД России в Крыму.
Госавтоинспекция напоминает:
- за управление транспортным средством в состоянии опьянения или отказ от медицинского освидетельствования водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет.
- если нетрезвый водитель совершил ДТП, в котором есть тяжелораненые или погибшие, он будет привлечен к уголовной ответственности.
- за смерть одного человека срок лишения свободы составит от 5 до 7 лет. Если же по вине водителя в состоянии алкогольного опьянения погибнут два человека и более, он может получить до 9 лет лишения свободы.
фото: пресс-служба МВД по Республике Крым