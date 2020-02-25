Акция «Нетрезвый водитель» в Ялте — задержаны шесть водителей

Оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель» сотрудники Госавтоинспекции в Ялте провели в минувшие выходные.

В рамках операции проводились специализированные рейды, направленные на снижение уровня аварийности, профилактику ДТП с участием водителей, находящихся в состоянии опьянения. В результате отработки выявлено 6 водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения, в отношении которых составлено 4 административных материала по ч.1 ст.12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения), а также 2 административных материала по ч.2 ст.12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем транспортного средства, не имеющим права управления транспортным средством либо лишение права управления транспортным средством, законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения). Таким образом, благодаря бдительности сотрудников ДПС шесть водителей не превратились в потенциальных «убийц на дороге». В результате отстранения нетрезвых людей от управления транспортным средством, спасены жизни многих ялтинцев, — отмечают в пресс-службе МВД России в Крыму.