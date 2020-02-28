Акция по уничтожению граффити-рекламы наркотиков в Симферополе

Сотрудники Управления МВД России в Симферополе с представителями администрации города и волонтерами общественной организации провели профилактическую акцию по уничтожению граффити-рекламы наркотиков, которая проходила под девизом «Здоровое будущее».

Полицейские и волонтеры закрашивали надписи, рекламирующие сайты по продаже наркотических средств, на фасадах домов, заборах, гаражах и иных объектах инфраструктуры города. Главная цель мероприятия — привлечение внимания общественности к незаконному обороту наркотиков и профилактике их немедицинского потребления. Полицейские отметили, что остановить распространение граффити-рекламы наркотиков невозможно без участия простых жителей города Симферополя, которым небезразлично будущее нашего города и наших детей, — подчёркивают в пресс-службе МВД России в Крыму.

УМВД России по г. Симферополю обращается к гражданам:

если вы стали свидетелями того, как подобные надписи наносятся на заборах, столбах, на стенах подземных переходов, зданиях, сразу же сообщите об этом в полицию;

своевременное обращение в органы внутренних дел поможет в кротчайшие сроки раскрыть преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков.

фото: пресс-служба МВД России в Крыму