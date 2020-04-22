Акция «Полевая Почта» в Севастополе. Передайте слова благодарности ветеранам!

До 25 апреля жители Севастополя могут принять участие в акции «Полевая Почта». Мероприятие, приуроченное ко Дню Победы, позволит передать слова благодарности ветеранам Великой Отечественной войны.

Сказать «спасибо», выразить уважение, пожелать крепкого здоровья тем, кто защищал свою Родину на протяжении многих лет, смогут жители и гости города–героя. Ежегодная акция, организованная Волонтерами Победы, в этом году проводится в онлайн-формате. Письма, которые желающие оставят на сайте, будут распечатаны на открытках, а затем доставлены адресатам. Мероприятие имеет не только социальное значение. Акция, приуроченная ко Дню Великой Победы, своеобразно отдает дань истории. В основе находятся реальные события: с начала войны письма на фронт отправлялись на номер полевой почты, где их рассортировывали и отправляли в нужные части, — отмечают в пресс-службе Правительства Севастополя.

«Полевая Почта» проводится не только в Севастополе, но и во многих других субъектах Российской Федерации, однако в различных регионах имеет свои особенности. Так, например, жители Урала не пишут письма, а наоборот, собирают фронтовые записки и оцифровывают их, тем самым создавая электронную книгу воспоминаний.