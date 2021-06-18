Акция «Свеча памяти» 22 июня в этом году пройдёт онлайн

22 июня 2021 года исполнится 80 лет с момента начала Великой Отечественной войны. В память о тех, кто погиб на фронтах войны, кто отдал свою жизнь за победу, в городах России ежегодно проходит акция «Свеча памяти».

В этом году «Свеча памяти» пройдет онлайн. Присоединиться к акции может любой желающий. Зажечь свою свечу можно на сайте деньпамяти.рф с 15 по 22 июня. Участие в акции – это способ не только почтить память погибших во время Великой Отечественной, но и поддержать тех, кто все еще с нами. Одна виртуальная свеча, зажженная на сайте, будет приравнена к одному рублю. Все средства будут направлены благотворительным фондом «Память поколений» на оказание медицинской помощи ветеранам войны.

Благотворительный фонд «Память поколений» — единственная в России некоммерческая организация, формирующая новую благотворительную традицию по оказанию адресной высокотехнологичной помощи ветеранам. Фонд основан 22 июня 2015 года и за время своего существования оказал помощь более 15 тысячам человек по всей стране на сумму порядка 1,7 миллиарда рублей.