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Аксёнов: до 1 февраля Симферополь должен получить дополнительно 40 тысяч кубометров воды

Аксёнов: до 1 февраля Симферополь должен получить дополнительно 40 тысяч кубометров воды

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 13:49 19.10.2020

Глава Крыма Сергей Аксёнов рассказал, что делается для нормализации водоснабжения Симферополя.

По бурению скважин работа идет полным ходом. По итогам этой работы до 1 декабря дополнительно 10 тысяч кубометров воды из подземных источников будет направлено на город Симферополь. На реализацию этой задачи выделено 60 млн. рублей, — сообщил Аксёнов.

По его словам, еще 30 тысяч кубометров воды будет подано из Вилинского и Ивановского водозаборов до 1 февраля.

В целом до 1 февраля в Симферополь поступит дополнительно 40 тысяч кубометров воды в условиях отсутствия осадков. Дорожная карта утверждена Правительством Российской Федерации, — уточнил Глава Республики.

 

Аксёнов: до 1 февраля Симферополь должен получить дополнительно 40 тысяч кубометров воды

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