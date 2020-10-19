Аксёнов: до 1 февраля Симферополь должен получить дополнительно 40 тысяч кубометров воды

Глава Крыма Сергей Аксёнов рассказал, что делается для нормализации водоснабжения Симферополя.

По бурению скважин работа идет полным ходом. По итогам этой работы до 1 декабря дополнительно 10 тысяч кубометров воды из подземных источников будет направлено на город Симферополь. На реализацию этой задачи выделено 60 млн. рублей, — сообщил Аксёнов.

По его словам, еще 30 тысяч кубометров воды будет подано из Вилинского и Ивановского водозаборов до 1 февраля.

В целом до 1 февраля в Симферополь поступит дополнительно 40 тысяч кубометров воды в условиях отсутствия осадков. Дорожная карта утверждена Правительством Российской Федерации, — уточнил Глава Республики.