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Аксёнов и Развожаев отказались от мандатов депутатов Госдумы
Фото: ЦИК

Аксёнов и Развожаев отказались от мандатов депутатов Госдумы

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 15:20 29.09.2021

Центризбирком России на заседании в среду распределил 66 мандатов депутатов Госдумы, от которых отказались победившие на выборах по федеральному округу кандидаты-единороссы, внутри списка «Единой России». Сообщается, что от думских мандатов отказались четверо представителей партии из общефедеральной части списка: глава МИД РФ Сергей Лавров, министр обороны РФ Сергей Шойгу, руководитель центра «Сириус» Елена Шмелева и главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко.

Кроме того, от мандатов отказались все главы субъектов РФ, в том числе Глава Республики Крым Сергей Аксёнов и губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Еще свои нынешние должности депутатской каденции предпочли полномочный представитель Президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, Вице-премьер — полпред Президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский и ряд других представителей партии.

В случае отказа победившего кандидата, согласно законодательству, вакантный мандат передается следующему за ним по списку не прошедшему в палату кандидату в соответствующей региональной группе. В случае отказа выигравшего кандидата из общефедеральной части списка партия имеет право предложить зарегистрированного кандидата из другой региональной группы кандидатов, — уточнили в ЦИК.

Ранее Центризбирком зарегистрировал 153 депутата Госдумы, которые были избраны по федеральным спискам, из них 60 единороссов. Сегодня мандаты получили еще 66 депутатов Госдумы от ЕР. Напомним, всего «Единая Россия» получила в нижней палате парламента 126 мандатов по списку и 198 — по одномандатным округам. Полный список депутатов Госдумы VIII созыв был опубликован ранее (без учета этой «рокировки»).

Аксёнов и Развожаев отказались от мандатов депутатов Госдумы

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