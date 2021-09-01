Аксёнов: курс на строительство новых учебных учреждений в Крыму будет продолжен

Глава РК Сергей Аксёнов в День знаний принял участие в церемонии открытия Маловидненской средней общеобразовательной школы в Бахчисарайском районе. Он поздравил всех с Днем знаний и отметил символичность открытия школы в такой день.

Дорогие ребята, сегодня состоялось радостное событие – открытие новой школы. Настроение на таких мероприятиях отличное. День знаний – это праздник для всех, и конечно, главными героями праздника являются наши первоклассники. Хотелось бы пожелать вам ценить самое беззаботное время в жизни, проведенное в школе, получать новые знания, чтобы в будущем стать самодостаточными людьми, полезными для общества и нашей страны, — сказал Глава Крыма.

Сергей Аксёнов выразил благодарность строителям, коллективу учебного учреждения, администрации Бахчисарайского района и всем неравнодушным, причастным к строительству.

Эту школу очень ждали жители села Маловидное. Лично наблюдал за процессом строительства, подрядная организация справилась с поставленной задачей вовремя. Теперь у юных крымчан появилась отличная возможность получить качественное образование высокого уровня, — сказал Глава Республики.

По словам Сергея Аксёнова, курс правительства РК на строительство новых школ будет продолжен и в дальнейшем. В ходе торжественной линейки школа получила в подарок современный мультимедийный интерактивный комплекс от имени Главы Крыма.

Учебное учреждение построено в рамках реализации мероприятий регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование». Для реализации учебных и воспитательных целей школа, рассчитанная на 250 мест, оснащена современным оборудованием, созданы все необходимые условия для обучающихся с ОВЗ: установлены пандусы, подъемники, лифт. Будет обеспечен бесплатный подвоз детей тремя школьными автобусами.

Фото: пресс-служба Главы РК.