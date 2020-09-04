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Аксёнов: по каждому обращению граждан по воде должен быть дан ответ и приняты меры

Аксёнов: по каждому обращению граждан по воде должен быть дан ответ и приняты меры

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:49 04.09.2020

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов в прямом эфире провел совещание по ситуации в сфере водообеспечения городского округа Симферополь, Бахчисарайского и Симферопольского районов. Он зачитал ряд жалоб граждан в социальных сетях на качество воды, несоблюдение графиков и отсутствие горячей воды. Глава Крыма поручил проводить анализ подобных обращений в текущем режиме с тем, чтобы реагировать на них в кратчайшие сроки.

Все обращения должны анализироваться, по каждому должен быть дан ответ и приняты соответствующие меры. Важно наладить обратную связь между жителями и всеми ответственными службами. Графики должны соблюдаться четко. При этом, что касается ветеранов и инвалидов, вопрос с подачей или подвозом воды, нужно решать в ручном режиме и индивидуальном порядке, — сказал Глава Республики.

Сергей Аксёнов особо подчеркнул, что закрытия автомоек не будет, поскольку потребление воды в данных учреждениях  — порядка 700 кубометров воды, что составляет менее 1% от общего количества. Тем не менее, он призвал крымчан более внимательно относиться к экономии воды.

Напомню, что вода – наш общий ресурс, к которому все должны относиться экономно и разумно. При этом водоподача во все районы будет распределяться по справедливости, — сказал Глава Крыма. 

Аксёнов напомнил, что данное совещание («по воде») будет проходить два раза в неделю – в понедельник и в пятницу в 10:00 – с целью информирования крымчан о текущей ситуации.

Аксёнов: по каждому обращению граждан по воде должен быть дан ответ и приняты меры

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