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Аксёнов пообещал закупить фильтры для очистки воды во внутридомовых сетях

Аксёнов пообещал закупить фильтры для очистки внутридомовых водопроводов

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 13:43 18.09.2020

И новые баки во дворы.

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов в прямом эфире провел совещание по ситуации в сфере водообеспечения городского округа Симферополь, Бахчисарайского и Симферопольского районов. Традиционно, он зачитал обращения граждан в социальных сетях по проблемным вопросам водоснабжения, а также напомнил, что на все жалобы граждан необходимо реагировать в течение часа.

По информации Главы РК, наиболее проблемными вопросами являются: качество питьевой воды, несоблюдение графика подачи и подвоза воды. Он добавил, что крымские власти, при необходимости, закупят нужное количество фильтров для очистки воды во внутридомовых сетях и ёмкостей для воды (баков во дворах).

Важно выполнять данные жителям обязательства по подаче воды четко по графику. Также нужно отработать взаимодействие с управляющими компаниями в случае выявления проблемных вопросов, аварийных ситуаций, — сказал Глава Крыма.

Также Сергей Аксёнов поручил продолжить работу по обеспечению водой маломобильных граждан и пожилого населения.

Аксёнов пообещал закупить фильтры для очистки внутридомовых водопроводов

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